La familia Sanabria se encuentra consternada y muy triste con el fallecimiento de uno de sus hermanos mayores, Juan Sanabria Morales, quien murió el viernes a los 72 años tras batallar por varios meses contra el cáncer que le aquejaba.

La información la dio a conocer a Primera Hora su hermano, el reconocido trovador Julio César Sanabria, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

“Hay abrazos que no se olvidan, y el tuyo, Juan, se quedó pegado en mi alma y en mi corazón. Hoy me duele el pecho por tu partida.Todavía puedo verte llegar desde Nueva York, elegante, con aquel traje tan lindo y esos zapatos de charol negros que tanto brillaban. Traías una grabadora para mí, y dentro de ella un cassette de la trovadora cubana Celina González, que aún suena en mi memoria como si fuera ayer. Recuerdo tus mañanas de café, cuando desde la calle improvisabas pidiéndole a mami una taza, mientras saludabas al viejo con esa alegría tan tuya, pidiéndole la bendición entre versos y sonrisas. Yo, desde la ventana de mi cuarto, te escuchaba con admiración y orgullo, sin saber que estaba presenciando la trova más pura, genuina y rústica, y el amor más grande de un hermano mayor. Nunca olvidaré las veces que me decías, ‘Nilda es mi mamá tambien’ con ese amor y ese cariño hacia ella. Eres, de mis diecisiete hermanos, el primero que se va, y aunque hoy el corazón me duele, sé que tu espíritu sigue conmigo. Fuiste el mejor trovador de todos nosotros: el más natural, el más genuino, el trovador más innato de los Sanabria... Descansa en paz. Te amo, hermano”, compartió el vocalista.

Los restos mortales de Juan Sanabria Morales estarán expuestos mañana a partir de las 12:00 del mediodia hasta las 10:00 p.m. en la funeraria Monserrate de Salinas. Su sepelio será el miércoles 22, a las 11:30 de la mañana. La comitiva fúnebre partirá hacia el Cementerio Municipal de Salinas, donde recibirá cristiana sepultura.