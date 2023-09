Renovada y avasalladora, la cantante estadounidense Demi Lovato obsequió este sábado al público del festival brasileño ‘The Town’, en São Paulo, su rock para cicatrizar heridas en un concierto transformador y potente a partes iguales.

En vísperas de lanzar su nuevo trabajo, “Revamped”, previsto para el próximo día 15 con versiones roqueras de los mayores éxitos de su carrera, la otrora estrella de Disney exhibió su nuevo estilo, alejado de ese pop pastelón con el que alcanzó la fama mundial.

Hoy Demi es otra Lovato. Hoy respira rock por los cuatro costados y parece haber pasado página de su conturbado pasado, aquel que casi se la lleva por delante. Atrás queda la sobredosis de drogas de 2018 por la que casi muere y que le causó graves secuelas o los abusos sexuales que sufrió.

PUBLICIDAD

En ese proceso de regeneración profesional y personal, este sábado interpretó varias de esas canciones de su vida pasada, pero con un toque más cañero, como “Cool for the Summer”, “Heart Attack”, “Confident” o “Sorry Not Sorry”, incluidas en su nuevo álbum.

Lovato no reniega de su pasado, pero quiere darle un nuevo significado a su repertorio, es decir, sigue cantando “La La Land”, en cuya letra reivindica vestir deportivas con vestido, aunque de una forma y con un sentido diferente.

Ese fue uno de los 18 temas que trajo la también actriz a la primera edición del festival ‘The Town’, creado por los idealizadores de ‘Rock in Río’ y que incluye cinco días de conciertos con artistas como Post Malone, Bruno Mars, Maroon 5, Bebe Rexha y Foo Fighters, entre muchos otros.

En portugués

Escoltada con su banda formada íntegramente por mujeres, la artista de origen latino le ha tomado el gusto a actuar en Brasil, donde el año pasado se presentó en tres ocasiones en el marco de la gira de su disco “Holy Fvck”.

“Cada vez que estoy en Brasil me siento tan amada y bienvenida que solo puedo decir ‘obrigado’ (gracias en portugués)”, afirmó ante los miles de fanáticos que se congregaron en el escenario principal de ‘The Town’, que se celebra en el Autódromo de Interlagos, sede del Gran Premio de Fórmula Uno.

“Son unas fieras”, añadió en otro momento en la lengua de Caetano Veloso.

Pero más allá de las alabanzas y los gestos -llevó los colores de la bandera brasileña en sus ropas-, Lovato quiso ir un paso más allá y se atrevió a cantar en portugués en compañía de la brasileña Luísa Sonza.

PUBLICIDAD

Ambas cantaron “Penhasco2″ en uno de los momentos más emocionantes de la fría noche paulista, en la que la lluvia fue y volvió sin poder doblegar el ánimo de los allí presentes.

Antes, con “Give Your Hearth a Break”, otro de sus clásicos, pero ahora en versión rock, la mujer que se hizo famosa siendo una niña en “Barney”, el programa infantil protagonizado por un dinosaurio morado, y posteriormente como chica de Disney, mostró todo su potencial vocal.

Bandera feminista

También sorprendió a los brasileños cuando interpretó “Swine”, uno de sus últimos sencillos y todo un alegato en favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

“Mi vida, mi voz; mis derechos, mi elección”, dice el estribillo de la canción.

Así es la nueva Demi Lovato: reivindicativa, sin las ataduras del pop y entregada al rock.

‘The Town’ celebra este año su primera edición con cinco jornadas de conciertos que tendrán lugar los días 2, 3, 7, 9 y 10 de este mes.

Serán más de 235 horas de música de los más diversos estilos, desde jazz hasta heavy metal, pasando por rock y hip-hop, que retumbarán en los seis escenarios distribuidos en los 360.000 metros cuadrados del Autódromo de Interlagos de São Paulo.