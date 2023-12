La cantante venezolana Zhamira Zambrano lanzó recientemente el tema “Extrañándote”, que se ha posicionado entre los favoritos del público ubicándose en el top 3 de las tendencias musicales de YouTube y Apple Music en Puerto Rico.

Se trata de su segundo sencillo oficial, en colaboración con su esposo el cantante puertorriqueño, Jay Wheeler. El tema surge como un eco musical después de la reciente celebración de su boda en Puerto Rico el pasado 2 de diciembre, un evento de ensueño que marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja.

“¡Tanto que agradecer a Puerto Rico! Me siento muy feliz por el apoyo tan bonito que le han dado a mi nueva canción. He recibido tantos mensajes lindos que me dejan sin palabras y que acepto con cariño y humildad. Seguiré haciendo música para ustedes, música que les toque el alma”, dijo Zhamira.

Así, “Extrañándote” respondió la petición constante de la fanaticada de la pareja tras el éxito alcanzado por “Dícelo”, su primer tema juntos y con el que cautivaron a sus oyentes de manera global. Ahora, y con el respaldo innegable que han recibido desde su estreno, esta nueva propuesta se perfila como otra de las canciones favoritas del público de los Wheelers.

La canción -que fue compuesta por la propia Zhamira junto a Jay Wheeler y Dirty- fue producida por Botlook y Yeziell.

El lanzamiento de “Extrañándote” se dio de manera simultánea con el estreno de su video musical oficial regalándole así a sus fieles seguidores una experiencia audiovisual completa. El video dirigido por José Emilio Sagaró fue grabado en Miami y puedes disfrutarlo en https://youtu.be/c_lM7xRSUjc

Para más información, nueva música y contenido exclusivo pueden seguir a Zhamira Zambrano a través de sus redes sociales como @zhamirazambranomusic.