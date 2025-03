Enfocados en conectar con el público, llevar un sonido fresco a la música y conquistar los escenarios, ya sea en español, en inglés o ambos.

Así se encuentran los integrantes del grupo DND, Do Not Disturb, quienes llegaron a Puerto Rico para exponer su estilo de vida y llevar su sazón a la música latina.

La “boy band” llegó por primera vez a la Isla del Encanto como quinteto, luego de acuartelarse por 18 meses en la ciudad de Miami para darle forma al proyecto musical dirigido por la directora ejecutiva de Lionfish Entertainment, Rebeca León, y el artista estadounidense Pharrell Williams.

“Esto ha sido un ‘long time coming’, la verdad que queríamos venir aquí”, expresó en entrevista con Primera Hora el puertorriqueño del grupo, Emilio, asegurando sentirse a gusto de compartir tiempo desde una de las cunas del reguetón junto a sus compañeros Javi, de Venezuela; Emiliano, de Chile; Isaac, del Bronx; y Lacayo, de Miami, y conectar con la gente aquí.

“Siento que Puerto Rico es todo, porque sin Puerto Rico no hay reguetón, no hay ‘flow’ ni sabor. Yo le debo a Puerto Rico todo”, expuso por su lado Javi, quien sus colegas designaron como la mente maestra de sus coreografías. “Cuando hacemos música hacemos reguetón, cuando bailamos, todo es inspirado de aquí, y pisar Puerto Rico, por fin, es increíble; y tener un boricua que nos enseñe, sobre todo las canciones de Bad Bunny, que siempre la está poniendo arriba”, agregó el joven.

¿Pero qué es DND? Emiliano respondió que se trata de un “estilo de vida”, un estado de ánimo en el que se busca desconectar cualquier distracción para encontrar tu esencia en todo lo que haces.

“Para estar ‘in the zone’, buscar esa musa y conectar tienes que estar en modo ‘Do Not Disturb’, tienes que estar desconectado para conectar con otras cosas. En este caso sería la música, el baile, así que eso es ‘Do Not Disturb’ para nosotros, desconectarnos para poder conectar con el arte que queremos compartir con la gente”, sostuvo el chileno, quien indicó que se encontraba entusiasmado en visitar Piñones y, posiblemente, comerse un mofongo.

Isaac, por su lado, resaltó que DND también se trata de una “colaboración de cinco culturas distintas en el mundo latino” para llevar algo nuevo a los escenarios.

“Tenemos el latino de Miami, yo, el latino neoyorquino, el latino de ‘Pe-Erre’, el latino de Chile, el latino de Venezuela, y se siente como algo fresco y nuevo. Cada uno de nosotros aportamos nuestro propio sabor, cada uno le pone su pique también”, expuso el joven de ascendencia boricua, quien conoce de la Isla desde pequeño ya que cuenta con familia en Cabo Rojo y Toa Baja.

Lacayo, por su lado, manifestó que contar con el apoyo de Williams, también director creativo de la línea de ropa para caballeros de Louis Vuitton, permite que las posibilidades para triunfar sean ilimitadas.

“Yo siempre perseguía un gran sueño, pero desde que él se unió al panorama y se convirtió en nuestro mentor, nos demostró que era más que posible. Tiene negocios en todas las industrias, es algo bien loco. Él siempre está ocupado, pero tiene su familia, tiene ese balance. Me inspira”, dijo el floridano.

Así que los cinco jóvenes combinan su talento en la música, el baile y la actuación, así como la influencia del k-pop, para crear su propio nicho, el r&pop, una fusión del género urbano, la música pop y la influencia latina.

“Esto se ve especialmente en la coreografía, queremos innovar, hacer algo distinto dentro de lo que es el mercado en español. Lo vemos mucho en Corea del Sur, que los coreanos le están metiendo súper a fuego, pero queremos hacer música con la que nosotros nos identificamos, sea en inglés, sea en español, y más allá, con la ayuda de Pharrell Williams, creando un sonido desde cero”, puntualizó Emilio.

Como resultado, la agrupación se encuentra promoviendo su más reciente trabajo titulado “Tinder”, que surgió luego de un intento de los integrantes para emparejar con alguien o hacer una fiesta con los “matches” que encontraran en la popular aplicación de citas.

“Yo no conseguí nada, lo pueden ver en mi TikTok, cero, no tengo ni un ‘match’, pero ellos tenían demasiados”, dijo Javi, asegurando que esa misión fallida los llevó a juntarse con el productor Fega y el exintegrante de CNCO, Richard Camacho, para trabajar este número musical.

“Se le hizo la coreografía, se le hizo el video, todo salió a la luz, y como somos una ‘boy band’ pues imagínate, cinco en un solo ‘profile’, tienes para escoger”, dijo entre risas, el venezolano.

Emilio, por su parte, indicó que este número muestra a los integrantes en un “estilo mucho más urbano”.

“Literalmente, estamos hablando de la app, ‘la nena la conocimos en Tinder’; es uno de los sonidos más frescos que tenemos ahora mismo y esto es el principio de muchas más canciones”, sostuvo el boricua, adelantando que esto será “el principio de muchas cosas”, ya que se encuentran explorando ritmos tropicales, así como el mismo reguetón. “Estamos tratando de darles algo nuevo, distinto, y que también nosotros nos sintamos identificados”, resaltó.

El junte ahora sigue enfocando en continúar expandiendo su apuesta artística y continuar el legado que han dejado otros grupos como Menudo, The Backstreet Boys, N’Sync y MDO.

“Tomamos inspiración de los grandes, pero estamos trazando nuestro camino, tenemos un gran equipo, tenemos la libertad creativa de hacer lo que queremos hacer y hacerlo juntos”, indicó Isaac.