Tras 25 años de carrera, Don Omar, conocido como “El rey del reguetón”, pronto se retirará de los escenarios. El artista marcó un antes y un después en el género, inspirando a varias generaciones de músicos.

En entrevista con Telemundo, el intérprete de “Dile” confesó que está trabajando en un álbum con temas inéditos y una recopilación con sus mejores éxitos. Además, reveló que prepara una gira de despedida.

¿Quién es Don Omar?

William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, nació en San Juan, Puerto Rico, en 1978, revolucionó la música urbana desde su primer álbum “The Last Don” en 2003.

Con temas como “Pobre diabla” y “Dale Don Dale”, al igual que “Baila Morena” en colaboración con Hector y Tito, se abrió camino al reguetón en el mercado internacional.

Su capacidad para fusionar el género con otros estilos musicales lo consagró como uno de los exponentes más importantes. Su música ha aparecido incluso en películas como Rápidos y Furiosos, con el tema “Danza Kuduro” (2010).

A lo largo de su carrera vendió más de 15 millones de discos y fue reconocido con tres Latin Grammy, 17 Billboard Latin Music Awards y un Billboard Music Award.

¿Por qué Don Omar se retira de la música?

El cantante explicó que su decisión está ligada a la experiencia que vivió en 2024, cuando fue diagnosticado con cáncer en el riñón izquierdo. Tras un tratamiento exitoso, su visión de la vida cambió.

“Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, comentó Don Omar.

Por otro lado, mencionó que el retiro de sus compañeros del género, como Daddy Yankee y Héctor El Father, lo hizo reflexionar.

“Ellos ya habían decidido parar, y yo entendí que también merecía darme esa oportunidad. El tiempo con la familia y la salud ahora tienen otro valor”.

Don Omar señaló que su retiro no será abrupto, pues tiene preparado un par de materiales para sus fans y preparará un tour de despedida.

“Lo quiero hacer bien. Habrá un disco con música inédita, otro con mis grandes éxitos y una gira de despedida en diferentes países. Será mi manera de decir gracias a todos”.