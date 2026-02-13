Luego de su éxitosa presentación en el Centro de Bellas Artes de Santurce, el trío Los Condes se prepara para cantarle al amor por partida doble, el sábado 14 de febrero (8:30 p.m.) en la Bodega de Méndez en Ponce y el domingo15 (4:00 p.m.) en el teatro Hollywood de Coamo.

Pucho Colón, manejador y bajista del trío, manifestó su alegría de poder llevar su música a distintos escenarios de la Isla en el fin de semana del amor y la amistad.

“Estamos felices de interpretar nuestras canciones románticas al público que durante los 60 años de formación que tenemos no nos olvida. Me sorprende y alegra mucho que no solo las personas mayores nos siguen, sino que ahora los jóvenes también nos escuchan y se interesan por la música a tres voces”, sostuvo.

En sus dos presentaciones, Los Condes (compuesto además por Gabriel Torres, requinto y tecera voz; Roberto René Ortiz, primera voz y segunda guitarra; y José Alberto Dávila, dúo de requinto) intepretarán las canciones que el público ha convertido en grandes éxitos.

“ ‘Querube’, ‘El último escalón’, ‘Brujería’, ‘Boda negra’ y ‘Quién pudiera’ son parte del reportorio que vamos a cantar. Y en honor a la memoria de Catalino ‘Tite’ Curet Alonso vamos a interpretar dos de sus grandes éxitos: ‘Temes’ y ‘Mi triste problema’ ”, adelantó el veterano músico.

Los Condes serán homenajeados durante su concierto en Coamo como parte del 90 aniversario de su mayor éxito, “Querube”, compuesta por Pedro Flores. El reconocido tema es distintivo del legendario grupo, su magristal interpretación de la canción les ha abierto puertas y reconocimientos a nivel local e internacional.

Bienvenido Maldonado, productor del espectáculo en Coamo, cuyo objetivo principal es posicionar el área sur como sede de grandes eventos culturales y artísticos, menciónó la oferta musical que le presentará al público.

“Los Condes son nuestros invitados especiales, pero tenemos destacadas figuras de nuestra región que tendrán su participación. Entre ellos están mis tres hermanos, Gilberto, que será el maestro de ceremonia; Luis Alberto va a declamar poemas jíbaros y Héctor rendirá tributo musical al cantante Tommy Figueroa con la interpretacion de sus recordadas canciones. Mientras, este servidor declamará poemas románticos”, abundó el destacado historiador y poeta del área sur.

“Contaremos además con el talento de Jaqueline Pérez y Jorge Juan, quienes deleitarán a los presentes con bailes folclóricos, y Noelia Ortiz interpretará música sacra y dirigirá el coro de voces del público que le cantará a Los Condes su clásico ‘Querube’ ”, añadió.

Para reservaciones y boletos: Ponce (787-354-3200); Coamo (939-358-1791).