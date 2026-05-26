Majestuoso, emotivo y lleno de humor estuvo el concierto “Tributo al Divo de Juárez”, que el cantante Eddie Ramírez presentó el domingo en Studio 58 de Guayama. Desde su entrada al escenario a las 6:45 p.m. y acompañado por una banda de seis músicos y dos coristas dirigidos por el pianista Fernando Navarro, Ramírez hizo un recorrido musical de los grandes éxitos del desaparecido Juan Gabriel.

“De mí enamórate”, “Hasta que te conocí”, “Costumbres”, “No tengo dinero”, “Noa Noa”, “Ya lo sé que tú te vas”, “Siempre en mi mente” “Querida”, “Abrázame muy fuerte” y “Amor eterno”, tema que dedicó a todas las madres del mundo, fueron parte de la veintena de canciones que interpretó en su espectáculo.

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El cantante ponceño -con su poderío vocal, presencia escénica, vestimenta glamorosa y ademanes característicos de Juan Gabriel- hizo delirar al concurrido público que lo aplaudió y cantó con él de principio a fin, evocando al desaparecido cantautor azteca.

“La gente dice cosas que no son ciertas, porque yo sé que en una ocasión tuve que decir ‘lo que se ve no se pregunta...’. Un periodista me tenía acorralado en un rincón, pero eso no es cierto. Me tuve que esconder para no pagar tanta pensión, porque adopté cuatro hijos, pero los otros diez los hice yo”, dijo Eddie Fuentes personificando a Juan Gabriel en alusión a una entrevista que le hizo el reportero Ricardo del Rincón.

La propietaria de Studio 58, Leslie Ortiz García (acompañada por su esposo Brayan Vázquez, y los dueños del edificio donde está ubicado el local, Luis Burgos Rivera y su esposa Madeline Hernández), hizo partícipe al cantante de la celebración del aniversario del establecimiento. ( Suministrada )

Una emocionada audiencia celebró sus comentarios, gestos coquetos y se sintieron halagados con la empatía y carisma del artista, que en varias ocasiones bajó del escenario para cantarles a la mesa.

Transcurrida más de dos horas de espectáculo, Fuentes se despidió del público con el tema “Así fue”. En ese momento sucedió algo inusual, el público de pie le pidió más canciones y el cantante los complació, no sin antes advertir que, “yo me siento bien contento y agradecido por tanto elogio, pero contraté a mis músicos por dos horas y el tiempo terminó”.

Y no había terminado de pronunciar esas palabras cuando el público se puso de pie y desprendidamente comenzó a dejar dinero sobre el piso del escenario para que los músicos se quedaran y así poder seguir disfrutando del concierto.

Sorprendidos y agradecidos, los músicos continuaron tocando y una vez el veterano cantante concluyó su repertorio de éxitos de Juan Gabriel, dejó en el escenario a su virtuoso saxofonista, Luis Dávila, quien deleitó al público con un corto espectáculo de música instrumental del Divo de Juárez.

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El vocalista reapareció minutos más tarde, fuera de personificación de Juan Gabriel, vestido con un elegante traje negro, para rendir tributo musical a varios cantantes latinoamericanos, entre los que incluyó a Guillermo Dávila con “Toda la luz”, a José José con “El triste”, a Camilo Sesto con “Quieres ser mi amante” y “Perdóname”, y a Luis Miguel con “Culpable o no”.

Al finalizar el maratón musical de tres horas de concierto, el público ovacionó satisfecho a Ramírez. La propietaria del local, Leslie Ortiz García y su esposo Brayan Vázquez, junto a los dueños del edificio donde ubica Studio 58 (licenciado Luis Burgos Rivera y su esposa Madeline Hernández) lo felicitaron e hicieron partícipe de la celebración del primer aniversario del establecimiento.

Nota Calce

De izq a derecha, Eddie Ramírez, la propietaria del local Leslie Ortiz García, junto a su esposo Brayan Vázquez, y los dueños del edificio donde está ubicado " Studio 58″, el Licenciado Luis Burgos Rivera, y su esposa Madeline Hernández