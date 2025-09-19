Ednita Nazario anunció su tan esperado regreso a su ciudad natal, Ponce, con un espectáculo sin precedentes.

El próximo 22 de noviembre, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns será el escenario del evento “Ednita Nazario en directo: De Ponce para el Mundo”. Este concierto forma parte del magno cierre de su exitosa gira mundial “Amor/Desamor”.

Más que un concierto, el show será una celebración de música, identidad y orgullo en el que Ednita llevará al sur de la Isla una producción única, con el montaje utilizado en el concierto que ofreció a casa llena el pasado mes de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, adaptado al espacio del “Pachín”. Este espectáculo promete trascender generaciones, reuniendo a fanáticos de todas las edades en una velada cargada de energía, pasión y emociones inolvidables.

PUBLICIDAD

“Regresar a Ponce, mi tierra, mi raíz, es un sueño hecho realidad. Este concierto es un tributo a mi gente, a mi historia y al lugar donde todo comenzó”, expresó Ednita.

La producción “Ednita Nazario en directo: De Ponce para el Mundo” representa un acontecimiento único en la historia musical de la ciudad. El evento no solo marca un regreso triunfal de una de las grandes figuras icónicas de la música, sino también un momento de unión cultural y de proyección internacional. Este evento es producido por Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.

Los boletos ya están disponibles a través de www.Ednita.com y www.pietix.com. Para más detalles, pueden visitar sus redes sociales @ednitanzario,