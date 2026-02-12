El Niño de Linares, el cantante español Raphael, regresa a Puerto Rico luego de cuatro años de ausencia con su espectáculo “Raphaelísimo – Gira 2026”.

La cita será el domingo, 10 de mayo, Día de las Madres, en el Coca Cola Music Hall.

Con una trayectoria artística que abarca más de seis décadas, Raphael es considerado una de las voces más emblemáticas de la música en español. Su estilo inconfundible, intensidad interpretativa y conexión única con el público lo han consolidado como un ícono internacional. En esta nueva gira, el artista ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones, en una producción elegante y cargada de emoción.

“Raphaelísimo” es descrito como más que un concierto: una experiencia artística donde la pasión, la nostalgia y la excelencia musical se unen en un espectáculo de primer nivel.

Los boletos y están disponibles a través de Ticketera.