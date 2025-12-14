La famosa cantante Lady Gaga interrumpió por unos minutos su concierto del sábado en Australia luego de que uno de sus bailarines se cayera del escenario mientras se deslizaba por la tarima durante uno de los números musicales. Las fuertes lluvias provocaron que la superficie se tornara resbaladiza. El concierto formaba parte de la gira “Mayhem Ball” y se realizaba en el Accor Stadium de Sidney.

“Solo un segundo”, solicitó al público la galardonada intérprete al hacer su pausa, y dirigió su mirada al bailarín, identificado como Michael Dameski, quien era asistido por personal de seguridad. “¿Estás bien?, le cuestiónó en varias ocasiones. Incluso, bajó del escenario y lo abrazó. Luego, pidió un aplauso del público al confirmar que estaba bien.

De acuerdo con el portal de farándula TMZ, varios asistentes al evento dijeron en las redes sociales que la canatnte detuvo el concierto el tiempo suficiente para que los miembros del equipo le buscaran unos zapatos con mejor agarre.

The show stopped for a second time during Garden of Eden after a dancer fell off stage and was injured because of the persistent rain. “If you could just give us five minutes, I just wanna get some proper grooves on the shoes of the dancers,” Lady Gaga said. pic.twitter.com/fKltrlRQJh — The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 13, 2025

Michael Dameski publicó una historia en Instagram para agradecer a la fanaticada por su preocupación y sus buenos deseos.

El espectáculo de anoche fue el último concierto de la gira de 2025. Los planes son la gira “Mayhem Ball” a Tokio llevar a finales de enero.