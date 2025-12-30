El mandato, la orden, la sugerencia que diera en vida el maestro Rafael Ithier es sin duda el motor que mueve en estos días y en los que están por venir a los Mulatos del Sabor, los integrantes del afamado e histórico grupo musical El Gran Combo de Puerto Rico.

Nacido en 1926 en San Juan, Ithier fue miembro original del grupo que se creó y debutó en 1962. Más tarde pasó a ser su director musical y dueño de la corporación. El afamado pianista, arreglista y compositor falleció a los 99 años el pasado 6 de diciembre, pero dejó claro que su deseo era que El Gran Combo siguiera haciendo y llevando su música por todas partes del mundo, tal y cual lo viene haciendo desde su creación en la década del 60.

Las exequias de Ithier se realizaron el 15 de diciembre en la Catedral de San Juan y allí, ante familiares, amigos y fanáticos de la agrupación, los muchachos de El Gran Combo tuvieron una participación musical especial. Y cumpliendo el deseo del maestro Ithier, este diciembre y finales del año 2025, El Gran Combo no ha parado de tocar y amenizar su salsa, tanto en la Isla como en el exterior.

El mismo fin de semana posterior a los actos fúnebres de Ithier, el Combo tuvo presentaciones en Ponce y Santurce, y ahora se encuentran en Colombia, donde el sábado se presentaron en La Feria de Cali, en El Súper Concierto en el Estadio Pascual Guerrero, dijo el cantante principal de la agrupación, Jerry Rivas.

Junto a El Gran Combo, en la tradicional Feria de Cali, también estuvieron activos los salseros boricuas Marc Anthony, Víctor Manuelle y La India.

A su vez Rivas dejó claro que El Gran Combo no parará de tocar hasta el mismísimo último día del año 2025.

“Tras participar en la Feria de Cali, luego tocaremos los días seguidos (29 y 30 de diciembre) entre discotecas y en el famoso Teatro Jorge Issac. Ya el 31 de diciembre pasamos a Cartagena, Colombia, donde despediremos el año”, sostuvo Rivas.

La agrupación llegará a Puerto Rico el 1 de enero del 2026 y entonces, según contó Rivas, se tomarán un descanso de unas dos semanas y media para entonces volver al ruedo musical nuevamente, esta vez en la Isla.

“Tocaremos el 18 de enero en el pueblo de San Sebastián. Ya luego en febrero iremos a los Carnavales de Barranquilla, en Colombia, entre otros compromisos como el que será en el mes de marzo, en el espectáculo “Una noche de salsa” en Lima, Perú. También el 22 de mayo estaremos en el Arena Movistar en Bogotá, Colombia”, expuso Rivas.

El sonero, con cuyo nombre honra una calle aledaña a la urbanización Santa Mónica en Bayamón, adelantó que para destacar el legado del maestro Ithier, El Gran Combo planifica hacer en el 2026 una grabación que sería su disco número 100.

“Queremos reconocer el legado que nos dejó Rafael Ithier y seguir llevando su música con mucho respeto. ¡Que viva por siempre Rafael Ithier!”, exclamó Rivas.