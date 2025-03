El deseo de llevar una apuesta creativa que abrace sus raíces los mantiene dándolo todo en cada rincón, ya sea en la Isla o en el “mainland”. Ocho años despúes, la misión sigue más viva que nunca.

El Laberinto del Coco sigue con el bembé encendido ante el lanzamiento de su nuevo sencillo “Todo se nubla”, que llega junto con su segunda gira de conciertos en distintos puntos de Estados Unidos.

El percusionista Héctor “Coco” Barez contó a Primera Hora que la producción cuenta con los cuatro ritmos de bomba puertorriqueña: sicá, yubá, holandé y hoyomula, fusionados con reggae y bachata, con los que buscan honrar la feminidad, el poder de ser autónomo y hacerle frente a todo lo que impida vivir libremente.

“Tenemos a cuatro chicas y contamos con Jerry Medina, que es un cantante icónico de Puerto Rico. Como prevalece mucho el lado femenino en el grupo, yo quería resaltar eso y darle ese empoderamiento, que sientan su sexualidad como algo bello, que no hay que tener restricciones”, expuso el también fundador de la agrupación sobre la canción donde las voces de Génesis Dávila, Antoinette Rodríguez, Soreimi Bezares y Adryanna Muller se hacen protagonistas.

El Laberinto del Coco continúan su misión para llevar la música puertorriqueña hacia nuevos rincones. ( Suministrada )

Barez, no obstante, dejó claro que el número producido por Carlos Velázquez y Gabriel Oliver cuenta con una letra más “implícita”, dejando al público transportarse en un espacio donde se pueda disfrutar al ser humano en sus momentos más sensibles, a pesar de que la sociedad no se lo permita.

“Este mensaje no sólo le cae a una mujer, puede ser de un hombre a otro, de una mujer a otra. Es un sentimiento universal y la confianza para que se dé esa ‘magia’ es bien importante”, sostuvo el boricua, quien resaltó sentirse privilegiado de lanzar el tema en momentos en que la bomba se encuentra en “su momento más efervescente”.

“No hacer bomba en este momento de la historia es un sacrilegio. Hay una efervescencia cultural desde Bad Bunny, hay tantas cosas pasando, que ya el que no quiera usar la bomba en su música, que nos identifica, no se está dando la oportunidad de expresar parte de su puertorriqueñidad. No es que ahora salgas con un disco de bomba completo, pero que consideres ese recurso para hacer música”, manifestó Barez. “Se necesita ahora el poder de tú expresarte y además de que la bomba ha sido un género marginado por eternidad, ya sea por su origen, la bomba es un mensajero, es un periódico. No me siento cohibido de usar un recurso con el que llevo trabajando por más de 25 años”.

El santurcino, quien trabajó con figuras como Don Omar, Bacilos, Shakira, Alejandro Sanz, Maná y el grupo Calle 13 (por más de ocho años), destacó que también contar con la oportunidad de realizar su próximo “tour” junto a sus 15 músicos, representa un “gran logro”, particularmente con la buena recepción que tuvieron tras su participación en el “Tiny Desk” de NPR.

“Con las locuras del nuevo presidente de Estados Unidos como que todo se ha paralizado y los productores están más cautelosos a la hora de usar su presupuesto, y ha estado más lenta la cosa. Pero en agosto tenemos show en el Lincoln Center en Nueva York, tenemos show en MASS MoCA, en Massachusetts, que estaremos compartiendo detalles en el futuro; vamos a Wyoming, Illinois... tenemos muchas presentaciones este año”, reveló el exponente artístico, destacando que estos eventos se producen tras el éxito que tuvieron con las pasadas 18 funciones que celebraron en distintos rincones de la nación norteamericana.

“Nosotros llegamos hasta Montana, que es un sitio que si no vas a esquiar no lo visitas. Y esa gente se volvieron locas cuando escucharon la bomba, eso fue apoteósico. Curiosamente, como ya la conocemos en Puerto Rico, escucharla con tantos elementos que no son tradicionales, como lo son la guitarra eléctrica, los vientos de cuatro metales, batería... la gente tarda un poco en poder registrarlo. Pero como la gente en la diáspora no ha tenido ese contacto directo con la bomba, esto es música nueva para ellos, música que viene con fuerza”, narró.

“Todo se nubla” está disponible desde el 21 de marzo en todas las plataformas de “streaming”.