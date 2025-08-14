El exponente colombiano Nanpa Básico, una de las voces más influyentes del género urbano en su tierra natal, cautivó al público de Bogotá con dos presentaciones exitosas en el icónico Movistar Arena. Tras agotar la primera fecha en menos de 48 horas, el artista convocó nuevamente a sus seguidores para una segunda noche igualmente llena de energía, emoción y lírica afilada. Ambos shows formaron parte de su gira mundial “Duelo Tour”, que ha recorrido ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Monterrey, entre otras. Esta parada en el corazón de Bogotá no solo reafirmó su poderosa conexión con el público local, sino que marcó un nuevo hito en su carrera al agotar por primera vez dos fechas consecutivas en la ciudad, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes y queridas de la escena musical colombiana. Con un recinto lleno en su totalidad, Nanpa convirtió el rap poético en una experiencia intensa, catártica y cargada de emociones ofreciendo un recorrido por más de 50 temas representativos de su carrera, incluyendo “Peor que la Policía”, “Oro por Ti”, “Duelo” y “Chanel” —todas parte de su más reciente álbum “Duelo”—. También, “Hasta Aquí Llegué” junto a Beéle.Como sorpresa, presentó un adelanto de su próximo lanzamiento “En Tu Boca Sabe Mejor” junto a DFZM, que anticipa el sonido de una nueva etapa en su carrera. Otros momentos destacados incluyeron “Mi Reina” y “A Poca Luz” con Hamilton; “Diálogos de Plaza” y “Paz Mental” con Maisak; “Pelinegra” con Kapo; “Ojalá” con Juan Duque; y un repertorio especial con Gera interpretando “Invisibles,” “Prohibida”, “Déjame en Paz” y “Los No Tan Tristes”. También compartieron escenario Andy Rivera, Kei Linch, Kris R, Santu, entre otros.Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una pareja de fanáticos se comprometió en pleno escenario, con Nanpa como testigo. La audiencia cantó cada verso con una intensidad compartida durante las tres horas de show.

Desde su lanzamiento en 2024, “Duelo” se ha consolidado como un proyecto aclamado por su innovadora fusión sonora y su intensidad emocional, marcando un antes y un después en el sonido y el discurso de Nanpa. Con colaboraciones destacadas junto a Beéle, Kany García, Lia Kali, entre otros, han construido un álbum honesto y conmovedor, donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Esta nueva era fue palpable en el escenario: más allá del rap, Nanpa mostró su versatilidad con fusiones de balada, afrobeat, rap y pop, sin perder la esencia cruda que lo ha convertido en referente.Con estas dos noches históricas en Bogotá, Nanpa Básico reafirmó su proyección como una figura global del rap latino. La gira continúa con presentaciones en Centroamérica, Latinoamérica y Europa, abriendo una nueva etapa para un artista que ha sabido reinventarse sin perder su raíz.

Nanpa Básico, es un cantante, compositor y rapero con más de 20 años de experiencia como artista musical y actualmente sirve como uno de los artistas más prometedores en la escena de la música colombiana.