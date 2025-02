La cantante y compositora venezolana Elena Rose estrenó su más reciente sencillo, “Un Beso Menos”, una emotiva balada de amor en colaboración con la banda de pop/rock latina Morat.

Con este nuevo lanzamiento, Elena reafirma su capacidad única para transmitir emociones profundas a través de la música, sumergiendo a sus seguidores en una ola de sentimientos. “Un Beso Menos” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Tras el éxito de su más reciente álbum, “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose da inicio al 2025 con una canción que captura la esencia de un amor profundo y efímero. En “Un Beso Menos”, Elena Rose y Morat logran una armonía perfecta mientras cuentan la historia de una relación intensa, en la que cada beso se siente como un adiós anticipado y el tiempo juntos nunca parece suficiente. Con letras cargadas de emoción, como “No puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos, no es un beso más, es uno menos, por eso no me sueltes esta noche”, la canción transmite la intensidad de un amor que se vive al máximo, sabiendo que cada momento es irrepetible.

La colaboración entre Elena Rose y Morat es verdaderamente única, ya que ambos han sido aclamados por su habilidad al crear letras de amor que llegan al corazón. Juntos, logran una fusión perfecta que refleja la magia de sus estilos distintivos, con una química musical inconfundible.

Este lanzamiento llega tras el anuncio de dos nominaciones de Elena Rose en la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro 2025, en las categorías de Artista Pop Femenina del Año y Mejor Combinación Femenina. La ceremonia de premiación se celebrará el próximo 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.