La cantante y compositora venezolana Elena Rose anunció la primera parte de Alma Tour 2026, que la traerá a Puerto Rico el 21 de mayo en el Coca Cola Music Hall.

Esta primera parte de la gira recorrerá Miami, Ciudad de México, Monterrey, Guatemala, Madrid, Barcelona, Ciudad de Panamá, San José, Santo Domingo, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito, San Juan y Chicago, trazando un mapa internacional que acompaña el crecimiento de su audiencia entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

En esta gira, Elena Rose continuará presentando en vivo su álbum debut “Bendito verano” (2025), un proyecto incluido en listas de Mejores álbumes del año por Rolling Stone (U.S. y en Español), Billboard y Hypebeast Latam, y que supera los 100 millones de reproducciones globales.

La artista se presentará el 19 de febrero en Premio Lo Nuestro 2026, en el Kaseya Center, de Miami, donde interpretará “Luna de miel” junto a Rawayana.

Los boletos para la presentación de Alma Tour en la Isla están disponibles en Ticketera.com.