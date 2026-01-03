El cantante Elvis Crespo está preparado para celebrar el lanzamiento del núevo álbum “Poeta Herío: Colmadito Special Edition” con una visita única hacia la tienda Music Stop en Bayamón este lunes, Víspera de Reyes.

Desde las 12:00 p.m. hasta las 2:00 p.m., fanáticos tendrán la oportunidad de darse la vuelta al negocio ubicado en el Cantón Mall para interactuar con el merenguero y conocer de lleno su reciente proyecto que salió bajo el sello de Puntería Records y distribuido por Sony Music Latin.

En un comunicado de prensa, Crespo reveló que el nuevo disco cuenta con nuevos temas que aspiran sorprender a los oyentes, como “El Limón” junto a Los Pleneros de la Cresta y “Me Voy a Ir” con Jerry Bazúa, además de otros números como “Abeja Blanca”, “Te Lloro de Frente” y “Una Nueva Boca”.

PUBLICIDAD

“Poeta Herío llegó primero a un colmado en Higüey, República Dominicana, y cautivó a la audiencia. Ahora, seguimos la misma fórmula: colmados y bodegas vinculados al lanzamiento, con un Reloaded que incluye cinco temas nuevos y carátula renovada, manteniendo el espíritu del proyecto”, explicó Crespo, en una publicación oficial.

Este encuentro especial, que contará con música en vivo, se dará a dos días de que el boricua hubiera puesto a sus compatriotas mover el esqueleto con el espectáculo que llevará este sábado al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Para los verdaderos coleccionistas, esta edición también contará con un disco de vinilo, que se estrenará en exclusiva durante su cita en el Choli.

“Nos honra sobremanera la visita del querido Elvis Crespo, una estrella consumada y tan querida por el país, y más aún que siga confiando en nosotros (Music Stop) para presentar sus nuevos trabajos y compartir con su público”, comentó Richard Soto, propietario de Music Stop, en declaraciones escritas.

“Poeta Herío: Colmadito Special Edition” fue producido por Elvis Crespo bajo el manejo de José Díaz y Alex Peña para NuLife Entertainment, y contó con la participación de destacados productores incluyendo a Luis Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty, Ender Thomas, DANIDRVMS, Joel Báez Nieves, entre otros.

El álbum incluye temas destacados de la versión original como: “Qué Fuerte”, “Me Mataron” (El Blachy), “Cora Roto” (Arcángel) y “Borrón y Cuenta Nueva” (Toño Rosario, La Insuperable, Ebenezer Guerra)

Previo al lanzamiento de “Poeta Herío”, Crespo lanzó la versión renovada de su clásico “Nuestra Canción” con Jerry Rivera, marcando su regreso al Top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard después de más de cinco años. Es importante mencionar que su álbum “Poeta Herío” ha marcado un capítulo audaz y personal en la legendaria carrera de Crespo. Mezclando desamor y sanación con ritmos vibrantes y colaboraciones dinámicas, el álbum captura la esencia del amor perdido y reencontrado, todo a través de la visión global del sonido tropical que Crespo ha liderado por más de dos décadas.