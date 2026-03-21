El merenguero Elvis Crespo sigue imparable desde la República Dominicana al sumarse una canción que llegó a la posición número 1 sin tener un lanzamiento oficial.

El puertorriqueño se encontraba en la isla vecina cuando “Abeja blanca 2.0″, su nuevo tema con el cantante e influencer Michael Fores, se posicionó número 1 en las ondas radiales quisqueyanas antes de su estreno.

Esta versión de “Abeja blanca 2.0”, que saldrá en las plataformas digitales a finales de este mes, está marcando tendencia en TikTok rumbo a sobrepasar los 23,000 videos creados por los usuarios, convirtiéndolo en un verdadero éxito previo a su lanzamiento. La versión original de “Abeja blanca 2.0” formó parte de la edición especial “Colmadito” de su álbum “Poeta Herío”.

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Dicho logro surge como antesala a su participación especial en los Premios Soberano 2026, que se celebraron el 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo. La estrella fue parte de la apertura de la gala de premiaciones junto a la legendaria Milly Quezada, quienes interpretaron el clásico “Para darte mi vida”.

Más adelante, Crespo volvió a hacer suyo el escenario para interpretar un “medley” que incluyó otro de sus grandes éxitos, que también se posicionó No. 1 en el país hace unos meses: “Luna llena” junto al dominicano nominado a “Revelación del Año”, Ebenezer Guerra.

“Abeja blanca 2.0″ (con Michael Flores) se suma a la lista de múltiples No. 1 de Crespo en República Dominicana, incluyendo “Nuestra canción” (con Jerry Rivera), “Luna llena” (con Ebenezer Guerra) y “Me mataron” (con El Blachy).