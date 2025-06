El reconocido cantautor mexicano Emmanuel se envuelve en nostalgia y alegría al rememorar el cariño que el público boricua le ha manifestado a lo largo de su trayectoria. La ilusión también se asoma de solo pensar en volver a cantar ante cientos de fanáticos que disfrutan cantar sus éxitos.

El artista anticipa la conexión que prevalecerá durante su próximo concierto, “Emmanuel”, el sábado 30 de agosto en el Coca Cola Music Hall. “Espero que con la misma ilusión que yo voy, la gente que vaya al show, vaya a divertirse, a cantar, a bailar, a disfrutar, a escuchar las canciones que han sido mi carrera completa”, expresó con una amplia sonrisa el intérprete a Primera Hora mediante videollamada desde México.

“Puerto Rico es una isla que siempre me recibió con el corazón”, declaró emocionado. “Siento mucha nostalgia, muchas ganas de regresar, mucha ilusión de estar ahí con ustedes”, afirmó, y resaltó las impresiones que a nivel turístico le ha dejado el país. “Tengo mucha ilusión de disfrutar la isla, de comer, de ver las puestas de sol, de ver el mar”.

La voz de éxitos como “La chica de humo”, “Todo se derrumbó”, “Toda la vida”, “Bella Señora” y “Tengo mucho que aprender de ti”, entre tantos, confesó que hace más de una década que no ofrece un show en Puerto Rico. “La última vez que fui a hacer algo con ustedes, fue en 2011, que fui a hacer una promoción de un disco, que se llama ‘Inédito’, donde por cierto, hay una canción de Pedro Capó, y fui a hacer promoción de este disco. Me divertí como loco. La pasé muy bien”.

Por otro lado, el vocalista se expresó sobre su próximo proyecto musical, un disco sinfónico que grabó con motivo de sus 50 años de trayectoria, con Royal Scottish National Orchestra, y que contempla lanzar este mismo año.

“Me fui a Glasgow, a Escocia, a grabarlo”, declaró con entusiasmo. “Fue una experiencia maravillosa porque cuando hablas de que vas a hacer un disco sinfónico, muchas veces cuando escucho a alguien que dice ‘es un disco sinfónico’, pues lo escucho un poco por inquietud. Pero la verdad que al principio, me acuerdo que cuando yo escuchaba eso decía, qué aburrido, ¿no? Tú ya tienes unos arreglos padrísimos”, confesó dentro de su análisis. Esta reflexión lo llevó a delinear lo que serían sus aspiraciones en el proyecto.

“Le dije al productor, ‘hey, mira, a mí no se me antoja que el disco tenga 30 violines más y que hagan lo mismo. La verdad, para eso no hacemos nada, pero sí me gustaría hacer algo ecléctico, que comience de una manera, que entre a la canción, que salga de la canción, que te lleve a otra estrella, que te lleve a otro mundo musical y que regrese, y que tengamos rock, y que tengamos Caribe, y que tengamos México, y que tengamos el pop, pero dentro de lo sinfónico’”. Llevar su deseo a la realidad, provocó una demora en el lanzamiento.

“Nos tardamos casi dos años en darle forma a todos estos pensamientos”, reveló sobre el álbum de 15 temas, en el que trabajó para que, dentro de la novedad, no se perdiera la esencia de cada éxito. “El disco está padrísimo”, celebró.

Los boletos para el espectáculo “Emmanuel” están disponibles a través de Ticketera.com.