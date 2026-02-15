En concierto la cantautora Cat Serrano
Se presenta este miércoles en un recital íntimo en el Hotel Fairmont El San Juan.
La cantautora puertorriqueña Cat Serrano presentará el concierto “Prelude to Fire” este miércoles, a las 8:00 p.m., en Chico’s Bar del Fairmont El San Juan Hotel. Se trata de un concierto íntimo como antesala a su participación en MUSEXPO 2026.
La velada es descrita como una experiencia musical cuidadosamente diseñada con un enfoque escénico minimalista, en el que la artista se muestra desde un lugar íntimo y consciente, apostando por la emoción real y la conexión directa con el público. Esa noche interpretará sus sencillos “Sculpture”, “You”, “Me and the Night” y “When you Love Me”, junto a material inédito.
El evento funciona, además, como antesala a su participación en MUSEXPO 2026 Los Angeles, una de las conferencias globales de negocios musicales más influyentes de la industria, reconocida como “The United Nations of Music” por reunir a líderes, ejecutivos, creativos y tomadores de decisiones de todos los sectores del ecosistema musical y de medios.
La cantante aprovechará su visita a Puerto Rico para grabar grabar un nuevo video musical como parte de esta etapa creativa.
Los boletos para “Prelude to Fire” están disponibles a través de la plataforma OpenTable.com. Para más información sobre la artista se puede acceder a sus redes sociales bajo Cat Serrano.