La cantautora puertorriqueña Cat Serrano presentará el concierto “Prelude to Fire” este miércoles, a las 8:00 p.m., en Chico’s Bar del Fairmont El San Juan Hotel. Se trata de un concierto íntimo como antesala a su participación en MUSEXPO 2026.

La velada es descrita como una experiencia musical cuidadosamente diseñada con un enfoque escénico minimalista, en el que la artista se muestra desde un lugar íntimo y consciente, apostando por la emoción real y la conexión directa con el público. Esa noche interpretará sus sencillos “Sculpture”, “You”, “Me and the Night” y “When you Love Me”, junto a material inédito.

PUBLICIDAD

El evento funciona, además, como antesala a su participación en MUSEXPO 2026 Los Angeles, una de las conferencias globales de negocios musicales más influyentes de la industria, reconocida como “The United Nations of Music” por reunir a líderes, ejecutivos, creativos y tomadores de decisiones de todos los sectores del ecosistema musical y de medios.

La cantante aprovechará su visita a Puerto Rico para grabar grabar un nuevo video musical como parte de esta etapa creativa.

Los boletos para “Prelude to Fire” están disponibles a través de la plataforma OpenTable.com. Para más información sobre la artista se puede acceder a sus redes sociales bajo Cat Serrano.