Bajo la dirección del maestro Roselín Pabón, y con la participación del invitado especial del profesor Luis M. Rojas (violonchelo), la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Puerto Rico se estará presentando este domingo, 7 de diciembre a las 4:00 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del CMPR.

La orquesta interpretará piezas de renombre, tales como: la obertura a la ópera: “Las Bodas de Fígaro”, K. 492 del compositor W. A. Mozart, el concierto núm. 1 para violonchelo y orquesta en Do mayor, Hob.VIIb:1 del compositor F. J. Haydn; y la sinfonía núm. 5 en Do menor, Op. 67, del compositor L.V. Beethoven.

Se exhorta a toda la comunidad universitaria, vecinos de Miramar, familiares y allegados a presenciar este concierto especial interpretado por uno de los conjuntos mayores de la institución.

La entrada para el concierto tiene un costo de $10 y puede conseguir el boleto en Ticket Center (tcpr.com / (787) 792-5000) y/o en la boletería del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez el día del evento desde las 2:00 p.m., según la disponibilidad.

Para más información sobre este evento, puede acceder a nuestras redes sociales: Facebook CMPROficial, Instagram - cmpr_oficial, página web: cmpr.edu, o llamar al teléfono: 787-751-0160 ext. 235, 286, 257, 260.