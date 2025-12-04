Ginebra. España y Holanda anunciaron el jueves que se retirarán del Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año porque los organizadores permitieron la participación de Israel.

Los anuncios se produjeron después de que el organismo que dirige Eurovisión se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel, que es rechazada por algunos países debido a su conducta en la guerra de Gaza.

La emisora holandesa AVROTROS declaró que la participación de Israel “ya no es compatible con la responsabilidad que tenemos como emisora pública”.

Por su parte, la emisora estatal española RTVE dijo el jueves que el país se retirará de Eurovisión después de que el organismo que dirige el concurso votó para permitir la participación de Israel en 2026.

“Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la emisora israelí KAN en Eurovisión 2026”, dijo el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, durante la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Las retiradas se produjeron después de que los miembros de la UER, que organiza Eurovisión, votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de su concursante.

La gala de música pop que atrae a más de 100 millones de espectadores cada año se ha visto sacudida por la guerra en Gaza durante los últimos dos años.

La UER, un grupo de emisoras públicas de 56 países que dirige Eurovisión, celebró una asamblea general semestral, y algunos países pidieron la exclusión de Israel por la supuesta interferencia en la votación del concurso y su conducta en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza.

La UER dijo que las nuevas reglas fortalecerían “la transparencia y la confianza” y permitirían la participación de todos los países, incluido Israel.

Pero España y Holanda se retiraron, seguidos por Irlanda.

“Eurovisión se está convirtiendo en un evento un poco fracturado”, dijo Paul Jordan, un experto en el concurso conocido como Dr. Eurovision. “El lema es ‘Unidos por la Música’... desafortunadamente, está desunido por la política”.

“Esto se ha convertido en una situación bastante desordenada y tóxica”, dijo.

Dividido por la política

El concurso, cuya 70ª edición está programada para Viena en mayo, enfrenta a actos de docenas de naciones entre sí por la corona musical del continente.

La convocatoria se esfuerza por poner el pop antes que la política, pero repetidamente se ha visto envuelto en eventos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 después de iniciar la guerra contra Ucrania.

La guerra en Gaza ha sido su mayor desafío, con manifestantes propalestinos protestando contra Israel fuera de los dos últimos concursos de Eurovisión en Basilea, Suiza, en mayo, y en Malmö, Suecia, en 2024.

La guerra en Gaza también ha expuesto divisiones en el mundo de la radiodifusión europea. Austria, que es el país anfitrión después de que el cantante vienés JJ ganó este año con “Wasted Love”, apoya la participación de Israel. Se dice que Alemania también respalda a Israel.

Islandia, Irlanda, Holanda, Eslovenia y España estaban entre los países que han amenazado con no participar en el concurso si se permite la participación de Israel.

Los opositores a la participación de Israel critican la conducta de la guerra en Gaza, que ha dejado más de 70.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio. Varios expertos, incluidos aquellos comisionados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel equivale a genocidio.

Un ataque de milicianos liderados por Hamás inició la guerra el 7 de octubre de 2023, dejando unas 1.200 personas muertas en Israel, en su mayoría civiles, y tomaron a 251 como rehenes.

Proceso de votación complejo

Israel también ha enfrentado acusaciones de interferencia en el proceso de votación en Eurovisión.

No está claro si una disminución de la violencia en Gaza, donde se mantiene un alto el fuego mediado por Estados Unidos, o los planes de la UER para cambiar los procesos de votación para proteger contra la interferencia política serán suficientes para apaciguar a algunas emisoras, que están indecisas sobre el tema.

La UER dijo que se pedirá a los funcionarios en la reunión del jueves que consideren ese paquete de nuevas medidas, incluyendo la reducción del número de votos por método de pago, y el regreso de “jurados profesionales” a las semifinales.

Una votación sobre la participación solo tendrá lugar si las emisoras miembros deciden que esos pasos no son suficientes para proteger la “neutralidad e imparcialidad” del concurso, dijo la unión de radiodifusión en un correo electrónico el miércoles.

Los miembros tienen hasta mediados de diciembre para confirmar su participación el próximo año, y se anunciará una lista final para Navidad, dijo.

Escenarios posibles

El experto en Eurovisión, Dean Vuletic, dijo que un boicot por parte de cualquier país miembro de la UE sería significativo, porque “no son dictaduras” y están destinados, como Israel, a compartir valores de democracia, derechos humanos y diversidad.

“Sería el mayor boicot de Eurovisión de la historia. Ha habido boicots en el pasado, pero generalmente han sido bilaterales”, señaló Vuletic, autor de “Europa de posguerra y el Festival de la Canción de Eurovisión”.

Las repercusiones de un boicot podrían tener implicaciones para la audiencia y el dinero en un momento en que muchas emisoras están bajo presión financiera por los recortes de financiación gubernamental y el advenimiento de las redes sociales.

Los países que se retiran incluyen algunos nombres importantes en el mundo de Eurovisión.

España es uno de los “Big Five”, los países de gran mercado que más contribuyen al concurso. Irlanda ha ganado siete veces, un récord que comparte con Suecia.

La controversia sobre la participación de Israel en 2026 amenaza con eclipsar el regreso el próximo año de tres países: Bulgaria, Moldavia y Rumania, después de períodos de ausencia por razones financieras y artísticas.

“No hay ganadores aquí. Independientemente de lo que suceda, ya sea que Israel esté dentro o fuera, ya sea que los países se queden o se vayan, no es lo que Eurovisión debería ser. Se supone que debe ser alegre y sobre unir a las personas a pesar de nuestra política”, dijo Jordan. “Desafortunadamente, creo que se ha convertido en un balón político”.