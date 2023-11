Cerrar capítulos nunca es fácil, aunque estés convencido de que es lo que toca para pasar al siguiente nivel. El miedo, el arraigo y la incertidumbre siempre se harán presentes, pero es parte del proceso.

Por más coordinación, estrategias y preparación mental, nadie está listo para ponerle fin a una etapa. Mucho menos cuando se trata de un período de éxitos, fama mundial y crecimiento profesional. La agrupación musical de reguetón y pop latino formada en Miami, CNCO, vivió esta situación anoche en el Coca-Cola Music Hall.

Tras ocho años de una trayectoria ascendente, Zabdiel De Jesús, Erick Brian Colón Arista, Richard Camacho y Christopher Vélez fueron fieles al anuncio que pronunciaron el 21 de julio de 2022 durante la ceremonia de los Premios Juventud en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Tras recibir el premio Mejor Fandom, los jóvenes explicaron que se separarían, darían una última gira y lanzarían un álbum para, posteriormente, seguir como solistas.

De esta manera, ante un recinto lleno en su totalidad, la audiencia puertorriqueña fue testigo de cómo se apagó la luz de una estrella convertida en banda.

Desde su nacimiento el 13 de septiembre de 2015 en el “reality show” estadounidense “La banda”, transmitido por Univisión, el grupo ostentó nueve Latin American Music Awards, seis Premios Juventud, cuatro premios Billboard, tres Premio Lo Nuestro, tres Premios Tu Mundo, dos iHeartRadio Music Awards, tres Teen Choice Awards, al igual que un Kids Choice Award y un MTV VMA.

Con su presentación de despedida, los exponentes dejaron claro que los críticos y el público no se equivocaron cuando los eligieron como ganadores de todos estos galardones.

“¡Nene, lo vendieron todo!”, expresó una de las ujieres del Coca-Cola Music Hall a este diario. En su desahogo, mientras cumplía con amabilidad y entusiasmo sus labores, la fémina lamentó que “lo bueno dura poco”. “¿Sabes qué me alegra? He visto a muchos jóvenes con discapacidades por ahí gozando. Eso habla de lo buenos que son (CNCO)”, agregó. El público, en su mayoría adolescentes, lució “looks” similares a los que caracterizaron al cuarteto.

Lentejuelas, piezas de cuero, diseños “oversize” y zapatos llamativos, fueron tendencia en la “Última cita” de CNCO, cuyo primer contrato artístico fue de cinco años con Sony Music Latin.

A las 9:15 p.m., en pantalla gigante, apareció un cronómetro programado en dos minutos. Cuando restaban 20 segundos, el público se puso de pie. Los últimos 10 segundos se escucharon a coro. “CNCO”, aclamaron los presentes.

Antes de que los ahijados musicales del “astro boricua”, Ricky Martin, salieran al encuentro para deleitar a los “CNCOwners”, como nombran a sus fanáticos, la producción proyectó un material audiovisual que recogió muchos de sus momentos de gloria. El vídeo arrancó con la voz de la mexicana Alejandra Espinoza cuando, en el 2015, los nombró ganadores absolutos de la competencia de canto.

Para que todos se sacudieran la nostalgia que aportaron los visuales, el colombiano, el estadounidense, el puertorriqueño y el dominicano abrieron el espectáculo con “Reguetón lento”, la canción que lanzaron el 26 de agosto de 2016, en su primer disco de estudio, “Primera cita”. “Ya tú sabes”, “Se vuelve loca” y “Quisiera”, continuaron el repertorio.

Los anfitriones, que lucen muy distinto a como el mundo los conoció, vistieron de negro. El cuero, las piezas holgadas y accesorios llamativos completaron los “outfits” de los cantantes que causaron euforia con sus movimientos en el escenario multiniveles.

“Las CNCOwners, ¿dónde están las CNCOwners? Oye, mi gente, esta noche es una noche muy especial. Estamos en nuestra ‘Última cita’. Aquí terminamos, este es nuestro último ‘show’. Mi gente, esta noche es para pasarla bien, esta noche va a ser una súper especial. Yo quiero agradecerles a ustedes, los CNCOwners, que nos apoyaron desde un principio, gracias de verdad, de corazón. Esto es para siempre”, comenzó Colón Arista.

Cada integrante tuvo la oportunidad de despedirse de sus seguidores con mensajes cargados de gratitud. También prometieron que su unión con los fans sería eterna. Como era de esperarse, De Jesús, el boricua de la agrupación, fue el último en dirigirse a los presentes. “¡Dímelo boricua!”, gritó.

Algunas jóvenes, seguramente pensaron en el valioso contenido que tendrían para el futuro, y no desaprovecharon la ocasión para grabarse con sus celulares mientras el intérprete se expresaba. “Familia, este es nuestro último ‘show’ y para mí es súper especial que estemos aquí esta noche. Lo que nosotros podamos decir esta noche se queda corto ante la gratitud que nosotros sentimos”, dijo sin poder contener el llanto. Como no hay mejor receta para aliviar las penas que la música y el amor, “Desde cero” sonó en el recinto.

Este número, indicaron, fue dedicado a todas las parejas que se dieron cita en el concierto. La oscuridad que imperaba en la tarima llegó a su fin cuando proyectaron imágenes del video musical original de la canción. “Bonita”, “Para enamorarme” y “Mi medicina” fueron incluidas en la lista de 34 éxitos que expusieron. Entre brincos y coreografías, los jóvenes comenzaron a desplazarse por los distintos niveles del escenario. De vez en cuando, alguno se tomaba un tiempo para contemplar todo desde “arriba”.

Esta sería la última ocasión que CNCO sonaría, al menos de la manera en la que conquistaron a millones de seguidores en todos los rincones del mundo. “¿Quiénes somos?”, fue una de las frases más repetidas en el reencuentro con los boricuas. “CNCO, CNCO, CNCO”, respondían los fieles a coro.

Otro segmento muy acertado fue el que nombraron “Deja vu”. En este período, la banda entonó éxitos de otros colegas que fueron incluidos en alguna de sus cinco producciones discográficas. Entre las canciones estuvieron: “Por amarte así”, “Entra en mi vida”, “Dejaría todo” y “Tan enamorados”. Era tanto el sentimiento que se percibía en el Coca-Cola Music Hall, que hasta a los más pequeños se les escapó una que otra lágrima.

Algo que no pasa de moda y que siempre es de gran impacto para los artistas, son los carteles hechos a mano. “Los amo”, “Por fa, no se retiren” y “Siempre en mí”, fueron solo tres de las muchas frases escritas para los cantantes. A modo de regalo, antes de cerrar su “Última cita”, CNCO invitó a la plataforma a los exponentes Alejo y Aron, quienes los acompañaron en los temas “Estrella” y “Tú me elevas”, respectivamente.

“La última canción” y “Hey DJ”, dos temas muy distintos, pero iguales en nivel de popularidad, marcaron el fin del concierto. Según de inolvidable será esta fecha en la vida de los artistas, lo mismo pasará para quienes tuvieron la oportunidad de subir al escenario junto a ellos.

Si hay una verdad en esta industria, es que no todos los cantantes permiten el acceso del público al escenario. Ya sea por seguridad, por respeto o para marcar diferencias, y no está mal. Quienes lo hacen, sin embargo, se apuntan una “estrella” en la lista de los humildes y agradecidos, pues son los fanáticos quienes se encargan de posicionar sus carreras.

Después de ocho años de éxitos y ser reconocidos como la “boy band” latina más importante en el mundo de la música en los últimos tiempos, Puerto Rico fue el escenario donde CNCO apagó las luces del “show” para siempre. Entre lágrimas y un “gracias” que resonó como nunca, “Última cita” supuso el final de una era que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los CNCOwners.