“Overtura”, “Don’t Rain on My Parade” y el medley “All That Jazz”/”Tango Cell Block”/”Roxie”, fueron los primeros temas con los que la vocalista Camila Isabel impregnó de magía y glamour el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

La talentosa cantante presentó su musical “Broadway Meets Hollywood” junto a varios grupos de baile y artistas invitados el pasado sábado en la mencionada institución en San Juan.

El reloj marcaba la 7:15 p.m. cuando se encendieron las luces y apareció en el escenario la veterana soprano ataviada con un vistoso traje negro corto, cantando y bailando acompaña por el grupo Dance Team. Con su poderío vocal, efectos de sonido, una faustosa coreografía y un “outfit” alusivo a los temas de películas que interpretó, la joven cautivó a la concurrida audiencia que la aplaudió y exhaltó su talento vocal.

“Es una noche especial y estoy muy contenta porque tenemos sala llena. El Conservatorio de Música se llenó, eso era lo que queríamos, contar con su apoyo”, fueron las primeras palabras que la cantante dirigió a los presentes.

Su repetorio que incluyó un medley de la película “Anastasia”, clásicos como “Over the Rainbow”, “My Heart Will Go On”, “What Was I Made For” fue parte de los grandes aciertos de la artista y con los que hizo vibrar de emoción a la audiencia, que parecía transportarse a los grandes escenarios de Broadway y Hollywood.

El primer cantante invitado del recital fue Juan Vélez, ganador de la cuarta edición de “Objetivo Fama”y junto a cantó ”Shallow”.

“Es el querendón de Puerto Rico y me alegra que esté compartiendo conmigo de esta noche maravillosa. Nuestra complicidad es fruto de colaboraciones... Gracias por tu apoyo a nuevos proyectos musicales”, manifestó Camila Isabel antes de la presentación del coameño.

Otro momento de gran expectación y más aplaudido del concierto se produjo con la participación del trompetista Humberto Ramírez, quien acompañó a Camila Isabel en el tema “Somewhere”, versión de Barbra Streisand.

“Es un honor contar con la presencia del maestro Humberto Ramírez. Nuestra relación artística surguió durante un concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 2019. Es un privilegio volver a compartir escenario con una de las figuras más respetadas del jazz en la Isla”, sostuvo.

El tema musical de la película “Titanic” fue el que más aplausos arrancó del público. Mientras interpretaba la canción se proyectaban pietajes del mar, simulando el paso del desaparecido barco que se hundió en el 1912. A este clásico se le unieron los temas del los filmes “Ghost” y “The Bodyguard”.

El espectáculo se completó con la energía de los bailarines de Impulse, quienes dirigidos por su coreógrafo y fundador, Jean Alejandro, sorprendieron con su versatilidad y profesionalismo. Conocidos por su dominio del K-Pop, demostraron que pueden adaptarse con excelencia a diferentes estilos, convirtiéndose en piezas clave para la fuerza escénica del concierto.

El espectáculo también contó con el talento de nuevas voces, con fue el caso de Gaby Molina, cantante de música sacra que interpretó junto a Camila Isabel “City of Stars”, tema con el cual tocaron la fibra religiosa de los presentes. El joven vocalista aprovechó la ocasión para estrenar su sencillo “Jardín”.

Camila Isabel cerró su velada musical con el medley “Pure Imagination”/“Defying Gravity”, “A Piece of Sky”, de la película “Yentl”, y “I’ve Had the Time of My Life”, este último acompañada de su cuerpo de bailarines en una vistosa coreografía que recibió la ovación de pie del público que aplaudía y vitoreaba.