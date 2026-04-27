La agrupación puertorriqueña Los Chinchillos del Caribe comenzaron la promoción su nuevo sencillo “La muchachita” en colaboración con la banda panameña Los Rabanes, de la que será invitados en el concierto que ofrecerán en el Coca Cola Music Hall el sábado 9 de mayo.

Luego de una gira que los llevó por diferentes países de Latinoamérica, Los Chinchillos del Caribe regresan explosivos con esta nueva apuesta con la que esperan dominar el verano.

“Este nuevo sencillo representa otro escalón en nuestra carrera musical y una oportunidad para seguir llevando nuestra música caribeña a nuevos escenarios. Y compartir tarima con nuestros amigos Los Rabanes en la celebración de sus 30 años es un honor y una experiencia única que nos conecta más con el público dentro y fuera de Puerto Rico”, comentaron en declaraciones escritas.

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Por su parte, Emilio Regueira, vocalista de Los Rabanes, habló de la expectativa que les crea la canción: “Estamos muy contentos de esta colaboración. Esto surgió de manera natural y este verano el tema a corear es ‘La muchachita’ ”.

Con una vibra fresca, contagiosa y cargada de picardía, “La muchachita” revive ese instante inolvidable del flechazo a primera vista. La producción potencia un sonido moderno sin perder la esencia tropical que define a la agrupación.

“Celebrar una carrera de 30 años con éxito y constancia es un gran logro. Los Rabanes ya son de la casa y este concierto está preparado para que el público viva una experiencia inolvidable y disfrute del lanzamiento de este tema que se cantará en vivo en el Coca Cola Music Hall”, comentó Ivo Terrero, productor del concierto.

Para boletos accede a Ticketera.