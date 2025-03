Un viernes lleno de colaboraciones “explosivas”, diversos ritmos, y nuevas apuestas en la música.

Diversos artistas tomaron el comienzo del fin de semana para sorprender a su fanaticada con sus más recientes ofertas y continuar trazando su camino en la industria escénica.

Desde el regreso al trap, un poco de música pop, o música para resaltar valores, varias figuras buscan marcar terreno con sus creaciones. Primera Hora te comparte algunos de los estrenos de hoy:

Slayter y Ozuna vuelven al trap con “Kourtney”

Los exponentes urbanos Slayter y Ozuna encienden con su nuevo tema “Kourtney”, que promete ser un junte “explosivo” que revisitar el género del trap. El número, inspirado en la “marca imborrable” que deja las mujeres “que los fascinan con sus encantos”, fusiona la notoriedad en versos memorables, el “fronteo” del intérprete de “Mamii” y “R Sport”, y la voz melodiosa del propietario de los Osos de Manatí en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Feid y Ty Dolla $ign encienden con “Dallax”

El cantautor Feid fusiona su sonido caracterísco con el “flow” del rapero estadounidense Ty Dolla $ign en “Dallax”, lo que sería el segundo sencillo que el colombiano ha lanzado en este 2025. Sobre un “beat” clásico del reguetón y versos que van del español al inglés, el medellinense busca transportar a sus fans al principio de los 2000, era del “Y2K”, para darle rienda suelta a esta colaboración.

Benny Marín honra la música sacra con nuevo álbum instrumental

Con el fin de honrar las matices y melodías de la música sacra, el saxofonista Benny Marín lanzó su tercer álbum como solista titulado “Heaven”. La producción busca honrar las melodías y la emotividad del género con su interpretación de 10 temas emblemáticos, como "Bridge Over Troubled Water“, una de las canciones más emblemáticas del dúo Simon and Garfunkel que ha sido interpretada por más de 50 artistas. El sencillo incluye un video musical grabado en unos acantilados de Puerto Rico, donde se pueden observar la fuerza del mar y los rompeolas.

Jessie Reyez le saca punta a los desafíos de la vida con “Paid in Memories”

Luego de tres años, la cantautora Jessie Reyez sorprende con su nuevo álbum “Paid in Memories”, donde le saca punta a los desafíos de la vida y su proceso en superarlos. “Estoy recogiendo los frutos de las semillas que enterré hace años. Y he tenido la suerte de que mi éxito no ha llegado sólo materialmente. He tenido la gran suerte de que junto con el desamor, he tenido hermosas historias de amor. Junto con las personas que he perdido en el camino, he tenido gente que se quedó conmigo. Me han pagado en más de un sentido, y por suerte, me han pagado bien en recuerdos”, aseguró la artista, en un comunicado de prensa. Su más reciente producción incluye el tema “NYB”, donde le rinde oda a la ciudad de Nueva York.

Kendo Kaponi vuelve con la “MUVI” junto a Luar La L, Omar Courtz e IZaak

Kendo Kaponi vuelve a marcar territorio con “MUVI”, una colaboración de alto calibre junto a Luar La L, Omar Courtz e IZaak. Este lanzamiento, bajo el sello Sony Music Entertainment, fusiona la intensidad de la melodía urbana con la esencia hip-hop que ha caracterizado la trayectoria de Kaponi, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del género.

Ariana Grande cierra un ciclo con “Brighter Days Ahead”

Tras su exitosa trayectoria con el musical “Wicked”, la megaestrella Ariana Grande lanza el cortometraje “Brighter Days Ahead”, donde la artista reencarna el personaje de “Peaches” para llevarla a un viaje a sus memorias y cerrar un ciclo lleno de desafíos y dolor con su mayor amor. La pieza incluye temas de la versión “deluxe” del álbum “Eternal Sunshine”, que salió hoy mismo.