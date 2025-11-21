Aunque su amor por la música lo llevó a la salsa, Fabián Torres está listo para curarse con las baladas y canciones pop que le ayudaron a ganar un lugar en el mundo del entretenimiento boricua.

El sexto ganador de “Objetivo Fama” está listo para llevar su máxima potencia con el concierto “Sin límites”, que tendrá su puesta en escena el viernes en el Moneró Café Teatro & Bar ubicado en Bellas Artes de Caguas.

El cantante puertorriqueño compartió con Primera Hora que, aprovechando el “boom” que provocó el regreso del “reality show” que conquistó hace 16 años, quiere reconectar con el público que le concedió esa victoria en un concierto en el que llevará su sazón y viajará al tiempo con los éxitos que interpretó en el mismo centro artístico cagüeño.

“Este concierto se trata de hacer todos esos géneros y artistas que llegué a realizar en aquel entonces, como un Alejandro Sanz, un Ricardo Montaner. Vamos a recrear mi paso de ‘Objetivo Fama’ y al final les damos la salsa, que es el género que he trabajado por mucho tiempo”, compartió el orocoveño.

Torres también aseguró que la audiencia podrá esperar a participantes tanto de esta reciente edición que culminó el pasado 2 de noviembre, donde Dionicio Matos se coronó campeón, así como de pasadas temporadas, llevando una presentación llena de nostalgia y buena música.

“Yo voy a curarme aquí, este es el repertorio pa’ curarme”, enfatizó el intérprete de “Autodiagnóstico” y “10 y 15”.

De otro lado, también expresó su satisfacción por ya no ser considerado “el último ganador” de la competencia musical luego de ver cómo el venezolano de 30 años, con quien llegó a cantar en la sexta gala del “reality”, ahora ocupa el séptimo asiento en este grupo élite.

“Estoy contento de que el nuevo ganador haya sido Dionicio, me parece un muchacho genuino, superhumilde, enfocado”, destacó el puertorriqueño, quien aseguró que al revisitar la Casa Estudio para alentar a los pasados concursantes y compartir su experiencia previa, realmente fue él mismo quien terminó beneficiado.

“Yo salí recargado de energía al ver a ese joven tan entusiasmado, fue como revivir mi historia, así era yo, superenfocado, practicaba demasiado, no me cansaba de cantar, tenía el mismo entusiasmo y las mismas ganas de triunfar”, sostuvo Torres, quien asegura que Matos puedes contar con su apoyo en el futuro. “Aquí él tiene un hermano genuino”, enfatizó.

Los boletos para “Fabián Torres: Sin límites” están disponibles en Ticketera.