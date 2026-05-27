El reconocido músico y director de tríos Ángel Nazario Ramos Cofresí, conocido artísticamente como Junior Nazario, murió el lunes a sus 87 años de causas naturales.

La noticia fue confirmada por sus dos hijas, Johanna Callen y Annette, quienes lamentaron la pérdida de su progenitor, y agradecieron al pueblo de Puerto Rico y a sus amigos músicos por siempre apoyar su carrera.

Los restos del fundador y director de Junior Nazario y su Trío estarán expuestos este viernes de 2:00 a 9:00 p.m. en la funeraria Carrasco López de Humacao. Luego serán cremados.

La partida del veterano músico humacaeño ha provocado tristeza entre sus compañeros y amigos.

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“Junior no fue un compañero de trabajo, fue mi familia, hermano y mentor. Un amigo solidario que siempre tuvo una mano extendida para ayudar a los demás. Fue una voz que siempre tuvo calidad, fuerza y un profesionalismo inexplicable. Fuimos miembros del Trío Montemar, dirigido por Sammy López. Fue una segunda voz y guitarra única”, manifestó Víctor Roldán, primera voz y primera guitarra del mencionado trío.

Con más de 60 años de trayectoria, Junior Nazario fue considerado una leyenda de la música de cuerdas. Sus comienzos datan del 1959 como miembro del Trío de Felipe Rodríguez y Los Antares. También formó parte del Trío de Julito Rodríguez, Los Barones y el Trío Voces de Puerto Rico.

En el 1996 fundó su propio trío y en el 2013 fue integrante del Trío Montemar, con quienes grabó el disco “Este bolero es para ti”. El veterano vocalista se había retirado del trío por condiciones de salud en 2024.

A Junior Nazario, quien fue esposo de la ex Miss Puerto Rico 1962, Ana Celia Sosa Arce, también fallecida, le sobreviven sus hijos Johanna, Doraliz, José Ángel y Annette.