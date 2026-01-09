De inmortalizar los boleros de trío desde los 13 años a “vestir fino” los ritmos autóctonos de su patria al fusionarles arreglos sinfónicos, este caballero ha hecho de todo en la música por más de 60 años.

Y luego de dejar huella en el mundo del entretenimiento y la publicidad , y hasta el cine estadounidense, ahora está puesto para cantar con sus compatriotas en su regreso a los escenarios luego de una pausa de más de 10 años.

Felito Félix se encuentra “tranquilo y preparado” para montarla como todo “un puertorriqueño de corazón” en el espectáculo de trayectoria que tituló precisamente de ese modo, el próximo 24 de enero en el Coca Cola Music Hall, a las 4:00 p.m.

El cantante y compositor compartió su entusiasmo por volver a los escenarios con un concierto donde su espíritu bohemio tomará vida al interpretar algunos de sus éxitos como “Luz del alma mía”, “Rosa sin espinas”, “Porque me gustas”, “A escondidas te veré”, y su emblemático “Puertorriqueño de corazón”.

“Voy a hacer un segmento del espectáculo que se lo dedicaré en grande a Felipe Rodríguez, ya que estuve trabajando un tiempo con él, porque donde quiera que yo vaya y no cante una canción de Felipe no me quieren ni pagar”, expresó Félix Meléndez, nombre de pila del artista cidreño en entrevista telefónica con Primera Hora, en la que destelló con el sentido de humor y perspicacia que le caracteriza a sus 87 años.

Felito Félix destacó el orgullo que siente de hacer lo que más ama luego de estar más de 20 años retirado de las tarimas con esta presentación, que contará con la dirección musical de Machi Rodríguez y producción de Macarena Group.

El cantautor regresa a los escenarios tras más de 20 años de estar fuera de los escenarios. ( Suministrada )

“Volver a un escenario significa un reto, significa preocupación, ocupación. Yo voy a estar experimentando algo en esa sala, después de tantos años de retirado, algo que todavía no sé, pero sé que será distinto”, comentó al revelar que su pausa surgió tras la muerte de su esposa, Delia Rosa Garced, tras un diagnóstico de cáncer con el que luchó por más de 15 años y a quien echa de menos “a montones”.

“Ella era quien me ayudaba a escribir las canciones, la que me organizaba la compañía, la que estaba conmigo en el show mientras yo estaba trabajando frente al público, trabajando las luces, verificando que funcionara el micrófono, que si la ropa estaba lista, ella era la que estaba ahí. Imagínate cómo me voy a sentir ahora. ¡Es duro, va a ser duro! Pero es una situación que tengo que afrontarla, tengo que dar cara, porque no puedes quedarte abrazando esa pena, ese dolor, esa tristeza”, indicó Felito Félix.

El también guitarrista manifestó que en estos momentos se encuentra firme en “ir para a‘lante” y llevar su firma musical de vuelta a la tarima junto a colegas como Awilda La Mimosa, con quien dedicará una porción del show al dúo Pérez Rodríguez, así como Israel Torres y el Trío Remembranza. En fin, que aspira a llevar una tarde de nostalgia y magia para sus seguidores.

“La vida va evolucionando, va cambiando, y uno no quiere aceptar eso, y tampoco quiere aceptar que todo el mundo se está poniendo viejo. Pero, para mí, es un honor poder llegar a viejo porque Dios es quien decide estas cosas”, apuntaló. “Yo voy tranquilo y preparado, porque esa tarde va a cantar hasta el gato y el gato ahí soy yo”.

Los boletos para el concierto “Un puertorriqueño de corazón” están disponibles en Ticketera.