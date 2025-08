Consciente del arraigo que tiene entre el público la música bailable, el actor y cantante Fernando Allende incursiona en el género de la bachata y lanza su primer sencillo, “Quiero bailar contigo”.

El tema, de su autoría en colabración con su hijo menor Adán Allende, fue grabado en República Dominicana, donde también se filmó el videoclip de la canción.

“Es la primera vez que grabo una canción en bachata y estoy muy contento con el resultado. Ya se había hecho una versión para Televisa que fue el tema de la novela ‘Esperanza del corazón’, en arreglo big band, que ya tiene como cuatro millones de hits en el Internet”, narró.

PUBLICIDAD

“Esta nueva versión en bachata la grabé en Santo Domingo con personas muy queridas. El arreglista fue Juan Valdés, un reconocido músico y gran ser humano dominicano. Contamos con los bailarines de ADN Bachata, una empresa que promueve ciento veintidos espectáculos de bachata alrededor del mundo. Es increíble el alcance musical que ha tenido este género que se convierte ahora en un patrimonio de la humanidad y, además, una forma internacional de cantar y bailar; amo este proyecto”, manifestó un emocionado Fernando Allende.

En entrevista con Primera Hora, el veterano artista mexicano contó qué lo motivó a grabar una bachata.

“Hace varios años estoy siguiéndole la pista a este género musical. Me llamó mucho la atención primero, porque es bailable y permite que la pareja esté cerca, se sienta, toque y mire. Es muy divertido el baile porque pueden crearse algunas coreografías, a la vez te deja volar con la imaginación. La bachata conlleva la sensualidad con su temática, que usualmente son temas importantes, historias interesantes que cantar y contar, musicalmente hablando”, sostuvo Allende cuyo sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Ya hemos recibido mensajes de España y Buenos Aires, muchas personas cantando y bailando la bachata, incluyendo niños. Eso comprueba que en este mundo actual que vivimos, donde estamos más cerca que nunca de recibir la información que requerimos para saber si un tema agrada o no, que ‘Quiero bailar contigo’ gusta mucho y ha causado sensación en distintos países”, aseguró.

Otro proyecto que mantiene muy ilusionado al veterano actor es la producción de un biodocumental basado en su vida.

PUBLICIDAD

“Además de la promoción del sencillo, que ha tenido gran aceptación a nivel global, estoy muy envuelto en la creación de una biografía en un documental acerca de mi vida, titulado ‘Fernando Allende una vida de película’. El mismo dará pie a una serie televisiva de ocho o nueve capítulos. Me siento feliz reviviendo todas estas distintas experiencias que el universo ha tenido la bondad de permitirme con la música, amistad, cantar, componer, actuar y darle vida a personajes que están solamente en un papel blanco con letras negras. Son cincuenta y tres años de carrera, y este biodocumental me da la oportunidad de recordar momentos memorables en la industria que me ha permitido estar cerca del público”, sostuvo Allende.

El protagonista del filme clásico “María”, de Jorge Isaac, se mantiene activo en la Isla con presentaciones públicas y privadas.

“Disfruto mis presentaciones en vivo porque me permiten estar cerca del público, para mí no hay nada más hermoso que estar sobre ese templo que es el escenario y poder compartirlo con mis fans. Recientemente tuve la oportunidad de cerrar las fiestas patronales de Hatillo y fue una experiencia maravillosa. El público cantó conmigo al unísono canciones de la tierra que me vio nacer, México, y otras melodías que trascienden más allá del tiempo y del espacio. Siempre he considerado que lo más cercano a rezar es cantar juntos”, concluyó.