La banda Fiel a la Vega celebrará 30 años de historia, evolución y legado en un concierto únicó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 24 de octubre a las 8:00 pm.

Tito Auger, Jorge Arraiza y Pedro Arraiza, que integran la banda con Ricky Laureano, transformarán el Choliseo en el espacio idóneo para llevar un espectáculo histórico donde mostrarán cómo se convirtieron en unas de las voces más importantes de la escena nacional, así como honrar al público que los ayudó a triunfar.

Tras décadas de conectar y elevar la música nacional a través del rock en español, ahora el corillo está puesto para celebrar ese logro desde la casa de don Cholito.

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“Treinta años después, seguimos aquí gracias a la gente. Las canciones dejaron de pertenecernos hace mucho tiempo y pasaron a formar parte de la vida de quienes las hicieron suyas. Este concierto es para celebrar eso… la historia que hemos construido juntos durante tres décadas,” expresó Tito Auger, en declaraciones escritas.

“Fiel a La Vega: 30 Años” será una celebración de generaciones completas que crecieron cantando himnos como “Salimos de Aquí”, “El Wanabí”, “Bla, Bla, Bla”, “Solamente”, “Canción en la Arena”, “Superhéroes” y tantos otros temas que dejaron de ser simples canciones para convertirse en parte de la memoria colectiva de Puerto Rico.

Desde el lanzamiento de su álbum debut en 1996, Fiel a La Vega redefinió el rock puertorriqueño con una honestidad pocas veces vista en la música popular. Sus letras, su energía y su conexión con el país transformaron al cuarteto boricua en una de las agrupaciones más respetadas, queridas e influyentes en la historia musical de Puerto Rico.

La producción busca ser una puesta en escena monumental y una noche cargada de emociones, recuerdos, invitados especiales y momentos que repasarán las distintas etapas de la agrupación, desde sus comienzos hasta el presente.

“Fiel a La Vega no es simplemente una banda de rock, es parte de la historia musical de Puerto Rico. Llegar a 30 años con esta conexión con el público, con esta vigencia y con este repertorio, es algo erdaderamente extraordinario. El país va a vivir una noche muy especial,” expresó el productor y manejador Albert Torres, quien trabaja con la banda desde el año 2014.

Los boletos para “Fiel a La Vega: 30 Años” están a la venta en Ticketera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico. Los precios comienzan en $55 hasta $125.