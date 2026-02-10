La agrupación puertorriqueña Fuera de Liga lanzó el tema “Me la pusieron difícil” en marzo de 1997. Este pegajoso merengue no dejaba de sonar en las ondas radiales, marcando desde entonces su trayectoria.

Manuel Arce -primera y segunda voz de la sonada canción- Georgie Iglesias, Anthony Rivera y Wilmer Velázquez, integrantes de la orquesta, ahora relanzan el sencillo tras revestirlo de elementos más modernos para seguir cautivando a nuevas generaciones.

Arce destacó que “con ‘Me la pusieron difícil’ -composición de Raulín Rodríguez- llegamos a escucharnos en las principales emisoras del País... ¡No faltaba en las fiestas! Recuerdo que lo grabamos en el estudio AQ-30 en Bayamón”.

El cantante principal subrayó, “no salgo del asombro de que, a pesar de los años, ‘Me la pusieron difícil’ continúe en el gusto de la gente”.

Radhames Nazario, manejador y productor ejecutivo de Fuera de Liga, explicó por su parte que “el grupo formaba parte para esa fecha del sello Fonovisa. Este merengue fue grabado para el disco del mismo nombre que los catapultó y arrasó en ventas -en género tropical- tanto en Puerto Rico, como Panamá y Chile, por mencionar algunos países de Latinoamérica” . Precisó que, aún en la actualidad, es de los números más escuchados por streaming en Guatemala.

El arreglo musical original de “Me la pusieron difícil’ estuvo a cargo del dominicano Luisín del Rosario. Fuera de Liga apoyó la canción con un vídeo filmado en paisajes de Cataño.

Mientras Fuera de Liga reviste a “Me la pusieron difícil” de otros elementos, por lo pronto, el público puede disfrutar de su ‘video lyric” en la plataforma YouTube, que ya cuenta con ‘views’ de miles de cibernautas.

En noviembre de 2025, Fuera de Liga reapareció en una nueva etapa y promoviendo “En PeErre me quedo”, sencillo de la autoría de Manuel Arce, que resalta por ser una reafirmación de nuestra identidad puertorriqueña, amor por la patria, y que marca el reencuentro de varios de sus integrantes más queridos.

La orquesta, que surgió a principios de 1990, ha popularizado, además, “Olvida esa mujer”, “Par de anillos”, “A qué vine” y “Devórame otra vez” (versión merengue / del clásico del inolvidable salsero Lalo Rodríguez), entre otros temas.