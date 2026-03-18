Marc Anthony, Manuel Turizo y Los Rivera Destino se presentarán en el Garnier Green Fest, que se celebrará el próximo 9 de mayo en la Plaza de la Independencia, en los predios del Estadio Hiram Bithorn en San Juan, informó la organización del evento ecosostenible.

“El Garnier Green Fest ha demostrado que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto. Gracias al compromiso de miles de personas que se han unido a esta iniciativa, hemos logrado reciclar más de 78,000 libras de plástico en Puerto Rico”, afirmó en un comunicado Natalie Pietri, gerente de marca de Garnier para Puerto Rico y el Caribe.

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Bajo el lema “Súbele el volumen al cambio”, la duodécima edición del festival busca inspirar a miles de personas a tomar acción a favor del planeta, promoviendo el reciclaje de plásticos tipo 1 y 2 como requisito para la entrada.

“Este año queremos continuar ampliando ese impacto y seguir inspirando a nuestra comunidad a reciclar”, enfatizó.

Los asistentes al Garnier Green Fest deben entregar, como en anteriores ediciones, el llamado “green bag” lleno de plástico reciclable en la entrada del evento.

Este festival ensalza el reciclaje en Puerto Rico, que enfrenta el desafío de reducir los plásticos de un solo uso, ya que actualmente registra una tasa de reciclaje de poco más del 7% y los vertederos están llegando a su capacidad máxima, según datos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.