El Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, anunció hoy su propuesta para celebrar la noche de San Valentín junto a su fanaticada en un encuentro desde el Coliseo de Puerto Rico.

El 14 de febrero de 2026, Santa Rosa regresará a los escenarios de la Isla con un concierto concebido para celebrar el amor en todas sus manifestaciones, a través de los ritmos, los éxitos y las historias que le unen a su fanaticada.

Para Santa Rosa, hacer música en el Choli en el día que se celebra el amor y la amistad es una forma de agradecerle al público el apoyo recibido durante su carrera y de manifestar a la fanaticada su aprecio a través de un repertorio cargado de éxitos que harán un interesante balance entre el romance y su música bailable.

“El amor es la energía que mueve cada compás de mi música. Este día vamos a celebrar eso. Quiero que todos los que estén conmigo esa noche recuerden lo personal que puede ser cada tema y cómo una canción nos puede transportar a una experiencia vivida. Este concierto es mi manera de celebrar el amor que siento hacia mi público y lo agradecido que estoy de ser parte de sus historias. Hace bastante tiempo que no se nos daba esta fecha en Puerto Rico y, ya que es un hecho, estoy más que listo para celebrarla en grande”, indicó el cantante.

Para este concierto, producido por Rafo Muñiz, promete respetar la confianza que le han dado sus fans con la autenticidad de su voz, la calidad del espectáculo y manteniendo vivo el compromiso de que cada show sea distinto, íntimo y diseñado para que todas las personas se lleven una experiencia personal.

La venta de boletos inicia el próximo martes, 2 de septiembre, a las 10:00 de la mañana a través de Ticketera.com.