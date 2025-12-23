El reconocido artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa culminó el pasado domingo su serie de conciertos navideños en España con una emotiva presentación en el prestigioso Starlite Madrid.

El cantante, conocido como “El Caballero de la Salsa”, logró un hito en el festival navideño al convertirse en el único artista en agotar todas las entradas para el evento, colgando el cartel de sold out (todo vendido) en su edición que cierra hoy.

Santa Rosa comenzó su tour por la Península Ibérica el 16 de diciembre en la ciudad de Valencia, donde se presentó en el Roig Arena, convirtiéndose en el primer cantante tropical en llenar este recinto. A lo largo de su gira, recorrió varias ciudades españolas, pasando por Vigo, Bilbao y Gijón, para culminar con un gran cierre en Madrid, donde alcanzó un lleno total en el icónico Starlite.

PUBLICIDAD

“Fue muy bonito compartir con el público latinoamericano durante esta serie de presentaciones en España. Llevar el calorcito del Caribe y nuestra música, así como recibir la alegría y ese cariño tan especial que irradia la época, nos llena el corazón para comenzar un nuevo año. Solo tengo palabras de agradecimiento y mis sinceros deseos de salud, paz y prosperidad en este nuevo año para todos”, expresó el cantante visiblemente emocionado al finalizar su tour.

Un Año Nuevo con Grandes Proyectos

El artista, que acaba de concluir su exitosa serie de conciertos en Europa, se prepara para un 2026 lleno de retos y nuevas metas. En enero, Gilberto Santa Rosa se enfrentará al desenlace de su quinta nominación al GRAMMY®, esta vez con su álbum “Debut y Segunda Tanda, vol. 2”, que está nominado en la categoría de “Best Tropical Latin Album”. Este logro suma otro éxito a su prolífica carrera, que en 2007 lo vio llevarse la prestigiosa estatuilla por su álbum “Directo al Corazón”.

Tras la ceremonia de los Grammy, el puertorriqueño celebrará el amor y la amistad con una serie de conciertos a lo largo de febrero de 2026, comenzando el 7 de febrero en Hard Rock Live en Hollywood, Florida. Luego, se presentará en su tierra natal, San Juan, Puerto Rico, los 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, para finalizar el ciclo el 20 de febrero en el Kia Center de Orlando.

Con estos shows, Santa Rosa reafirma su importancia en la música latina y su capacidad para conectar con audiencias de todas las edades en espectáculos cargados de emoción, ritmo y, por supuesto, su característico estilo de salsa. A lo largo de su carrera, ha logrado reunir multitudes en diversos escenarios internacionales, consolidándose como uno de los artistas más queridos y respetados del género tropical.