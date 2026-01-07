El cantante y compositor Glenn Monroig vuelve a la carga con el emotivo espectáculo “El último romántico” dedicado a su padre, Gilberto Monroig, que tendrá lugar desde el Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo viernes 20 de febrero.

El anuncio se dio a conocer en un comunicado de prensa, donde exponen que la presentación estará compuesto de dos partes, la primera dedicada al “Cantante de los Cantantes”, mientras caminan por la historia de amor de Gilberto y Helen, momento en que escucharán temas como : “Que Falta Tu Me Haces”, “Usted”, “Ya lo puedes decir”, “Ochun ta’vení”, “Un Imposible Amor”, “Cuando La Lluvia Cae” (tema interpretado por Glenn y Gilberto), entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Entretanto, la segunda parte del concierto son los éxitos de Glenn desde salsa hasta balada, con temas como: “Yo soy”, “Creo que fue amor”, “Me dijeron”, “Sin tu cariño”, “Y entonces volviste a herir”, “Causa perdida”, “Solo”, entre otros.

“El concierto es como ver una película en la que tú te sientas, y los personajes te van haciendo su historia de momentos bellos y terribles de sus vidas, entrelazados por la música de un Big Band, con su hijo cantando las canciones icónicas que narran la temática de esa gran historia de amor, de principio a fin”, indicó el artista, en declaraciones escritas.

El concierto busca llevar al público al año 1954, en la ciudad de Manhattan, Nueva York, y transportarlos al Palladyum, club donde todas la noches se presentaban Los Mambo Kings: Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito, donde se conocerá sobre el romance de Gilberto y Helen.

Ellos se conocerán frente al camerino de Gilberto donde tienen una acalorada confrontación, y es ahí que comienza la historia la cual el público podrá conocer relatada por su hijo Glenn Monroig, y por los mismos protagonistas a través de Inteligencia Artificial.

Los boletos de Glenn Monroig “EL ÚLTIMO ROMÁNTICO… Tributo a Gilberto Monroig” pueden adquirir los boletos a través de Ticketcenter.