Con más fuerza que un huracán, Gloria Estefan, uno de los iconos de la música a nivel mundial, regresa con “Raíces”, su nueva entrega discográfica.

Ganadora de prácticamente todos los premios a la excelencia musical por sus composiciones, interpretación y ventas millonarias de sus discos, ya sea cantando en español o inglés, está de vuelta en momentos en que hablar español es un reto para algunos y para ella una demostración de lo que nunca ha olvidado: sus raíces.

En entrevista exclusiva con Primera Hora, Gloria nos habló de la creación de su nuevo album.

“Cuando grabé con Sheila E. la canción ‘Bemba colorá’, con el que ella ganó su primer Grammy, me recordó lo mucho que disfruto cantar este género. Le dije a Emilio, ‘el próximo disco quiero que sea tropical’. Me siento más a gusto y es lo que más está en mi corazón. Emilio me dijo que escribiría las canciones y junto a Gian Marco las crearon. La canción ‘¿Cómo pasó?’ es la historia de nuestro amor, el que hemos compartido durante todos estos años. Lo lindo de hacer este disco es tener la libertad de cantar y expresar lo que sientes; hacer la música en vivo con músicos reales es tremendo. Él está muy entusiasmado, nuestra música está llegando a otras generaciones y eso nos motiva mucho. Uno hace la música, pero es el público el que tiene la última palabra.”

El álbum se consigue en todas las plataformas; en algunas ya figura número uno y pronto viene una sorpresa, auguró.

“Vamos a hacer el álbum en vinilo y también tendrá otros ‘tracks’ que no se incluyeron en éste. Debe estar listo para septiembre. Todo en el disco ha sido muy cuidado. Utilizamos una foto de mi madre, mi abuela y bisabuela. Esa foto mía con mi madre se la enviamos a mi padre cuando estaba en la cárcel en Cuba. Tuve que buscar en Google para conseguir las cosas, entre ellas el radio, y hacer todo idéntico. Los videos fueron creados cuidadosamente en el lugar donde vivimos y fueron muchas las emociones cuando llegamos al lugar. Inclusive, el piso del video en blanco y negro, y una fiesta en un patio como se hacia antes. Fotos de mi padre, que fue militar y sirvió en Vietnam, mi madre y, por supuesto, un cameo de mi nieto en el video. Toda la familia participó, incluyendo a Emily, que es una gran percusionista. Ella es la mejor de la familia. Estaba en mi barriga cuando yo cantaba y el ritmo lo tenía desde mi vientre. Emily es un talentazo”, dijo la orgullosa madre.

Con tu trayectoria y tus éxitos en inglés y español, no podemos decir menos que eres una diva, como dice Melody.

“Diva fue mi mama. Yo no me veo de esa forma. Ella tuvo que volver a graduarse de doctora en pedagogía para trabajar en Miami mientras mi padre estaba en la cárcel en Cuba. Fueron días difíciles y ella luchó por nosotros. Estuvo siempre al pie del cañón y nos enseñó a luchar, a seguir adelante con la familia unida en todo y ese es uno de sus grandes legados”.

La voz de Gloria sigue clara e impecable y por ello se puede dar el lujo de cantar boleros o nuevos ritmos, como la fusión que presenta en “La vecina (No sé na)”, que es una música contagiosa y jocosa.

“Uno conoce a una vecina... o una es la vecina. Como el refrán: ‘no me gusta el chisme, pero me entretiene’ ”, dice entre risas.

Gloria presentará “Raíces” en el Festival de Tenerife el próximo 20 de julio y le gustaría hacer shows más pequeños en otros países donde sabe que el disco será bien acogido.

“No quiero una gira muy grande, no tendríamos tiempo de montarla ahora, ni con muchos elementos. Tengo pendiente la obra de teatro para el 2026 y otra película, pero podría hacer algo más reducido. Me encantaría”, expresó.

Preocupada por las deportaciones

El nuevo disco de Gloria Estefan, “Raíces”, sale en momentos en que las comunidades migrantes en Estados Unidos viven una situación de desasosiego por las deportaciones másivas ejecutadas por el Servicio de Inmigración.

Gloria no ha permanecido ajena a la tragedia que han vivido muchos por la separación forzosa de familias.

¿Que opinas de la situación de arrestar a personas y enviarlas a sus países?, le preguntamos.

“Estoy muy triste, consternada y por primera vez veo la división de los tres poderes en Estados Unidos, que ha sido la nación de la libertad. Estaba en un avión de regreso de California rumbo a Miami y cuando llegamos, de momento veo a un policía entrar a buscar a una señora que tenía un bebe en sus manos. La azafata se acercó a pedirle el bebé, pues la policía lo estaba exigiendo. Le quita el bebé y la azafata estaba llorando, pero la mandaron y tuvo que hacerlo. La mujer también lloraba. Que triste ver todo eso. ¿Qué tiene que ver el bebé y por qué separarlo de su madre? ¿Qué tiene que ver?”, se cuestionó antes de reflexionar sobre el peligro subyacente, algo que le trae malos recuerdos.

“No hay humanidad, personas que llevan décadas en este país, que han contribuido, de momento los arrestan y los meten en un avión y los deportan. En 65 años no he visto cosa igual. Nosotros lo vivimos en Cuba y por eso he dicho que hay que proteger la libertad, pues se puede perder. Ojalá y todo esto pase rápido y volvamos a estar tranquilos, por el bien de nuestra gente”, dijo sumamente preocupada.