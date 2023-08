El cantante y compositor Gocho, “El Lápiz de Platino”, reafirma caminar por la ruta correcta en su nuevo sencillo, “Biografía”, el séptimo que presenta bajo su sello discográfico Forgiven Music.

El tema es el primero que promueve de la segunda parte del álbum “No soy el mismo, Lado B” y su contenido es una celebración a la decisión de poner su voz y corazón al servicio de la adoración cristiana.

“Dios me entregó nuevos planes y una nueva misión. Esta nueva canción recoge todos los caminos que me llevaron al lugar donde siempre he tenido que estar”, afirma el reconocido artista puertorriqueño.

“Biografía” es una ingeniosa letra que une la mayoría de los títulos de las composiciones más reconocidas del pasado de Gocho. Aquellos caminos recorridos hasta llegar a su etapa de vida actual. Podría ser interpretada como una despedida, pero más bien es un nuevo comienzo.

“Biografía” debuta apoyado de un atractivo video musical, dirigido por Milton Cesar Quispe y grabado en Santa Cruz Bolivia, cuya historia se marca el momento en el que el artista renuncia a los vítores y éxitos del pasado, cuando despuntó como intérprete y compositor en la música secular, y ahora redirige su vida y talento a celebrar y compartir la obra de Dios.

En el vistoso video, el compositor del éxito “La tortura”, de Shakira, asume el rol de un experto de la cocina y comparte desde el proceso de elaboración de alguna delicia culinaria hasta el momento de compartirlo con la comunidad. De la misma forma, Gocho comparte en esta nueva etapa de vida un mensaje de sanación, esperanza y liberación.

“Biografía” inicia el lanzamiento del “Lado B” del álbum de Gocho, quien previamente presentó por el “Lado A” cuatro temas “Solución” en colaboración con Funky - que entró en la lista Tropical Airplay de Billboard-, “Hablaré” con Alex Zurdo, “Gozo” y “Mi mejor canción”.

Tras siete meses de incansable labor, el EP “No soy el mismo” ha logrado posicionarse en las emisoras de radio locales, alcanzando posiciones privilegiadas entre las canciones más escuchadas de la Isla. En la plataforma de Spotify, supera las 2.000.000 de reproducciones y en YouTube ha cuadriplicado sus suscriptores.

Gocho se prepara para el lanzamiento de otras piezas artísticas, incluidas nuevas colaboraciones, además promete ampliar su sello discográfico con la firma de otros artistas.