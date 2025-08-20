Grupo Manía estrenó oficialmente el tema y vídeo musical “Guaya”, número que forma parte de su más reciente producción discográfica “Mundialmente Manía”.

El sencillo, cargado de energía y mucho sabor y swing, es interpretado por Daniel Serrano con coros de Héctor “Banchy” Serrano y Alfred Cotto. La canción relata una noche de rumba en la que Daniel se encuentra con una joven coqueta, la toma por la cintura y comienzan a bailar al ritmo contagioso del merengue.

“ ‘Guaya’ conecta con lo que somos: alegría, rumba y ese sabor de la calle que siempre ha caracterizado a Manía. Cuando la canto siento que estoy invitando a la gente a soltarse, a bailar y a gozar sin complicaciones, que es lo que queremos transmitir”, dijo Daniel.

PUBLICIDAD

Como es tradición con cada lanzamiento de la agrupación, los fanáticos ya está practicando el nuevo pasito del “Guaya”, que circula en las redes sociales, en los medios de comunicación y en cada presentación en vivo.

“Ya está creando su propia historia. Es un tema bailable, lleno de energía y cada lanzamiento es como una nueva criatura que desarrolla su identidad y personalidad. Eso nos llena de orgullo”, manifestó por su parte Banchy, líder de la agrupación.

“Lo más bonito de este tema es que sigue demostrando la esencia de Grupo Manía, pero con un sonido fresco y moderno para las nuevas generaciones. En cada proyecto damos lo mejor de nosotros, y con ‘Guaya’ sentimos que estamos llevando el merengue a otro nivel”, expresó Alfred.

“Guaya” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Apple Music, Spotify y YouTube.

Para más información, contenido exclusivo y actualizaciones, los seguidores pueden conectarse y conversar con la agrupación a través de sus plataformas oficiales.