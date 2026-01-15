Nueva York. John Forté, el músico nominado al Grammy conocido por su trabajo con los Fugees y los Refugee Camp All-Stars, entre otros, murió a los 50 años. Fue encontrado muerto la tarde del lunes en su casa en Chilmark, Massachusetts, según informó la policía.

El jefe de la Policía de Chilmark, Sean Slavin, señaló en un comunicado que no había indicios de un acto criminal ni una “causa de muerte aparentemente evidente”. El caso está siendo investigado por la oficina del médico forense estatal, de acuerdo con Slavin.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Forté fue un prodigio musical que alcanzó notoriedad a comienzos de sus 20 años como colaborador en The Score, el álbum ganador del Grammy de los Fugees, y en The Carnival, de Wyclef Jean, nominado al Grammy. Multiinstrumentista y rapero, también lanzó álbumes en solitario como Poly Sci e I John, con colaboradores entre los que se encontraba Carly Simon, cuyo hijo, Ben Taylor, era un amigo cercano de Forté.

En 2000, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Newark y acusado de posesión de cocaína líquida y tráfico de drogas. Forté fue condenado a 14 años de prisión, pero la sentencia fue conmutada tras siete años por el entonces presidente George W. Bush. Simon estuvo entre las numerosas figuras públicas que abogaron por su liberación.

Le sobreviven su esposa, la fotógrafa Lara Fuller, y dos hijos