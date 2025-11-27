El músico y compositor Herminio de Jesús se encuentra listo para llevar 61 años de tradición y festejo con su concierto “Navidad Sinfónica” que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El intérprete abrió las puertas de su hogar para hablar sobre la puesta en tarima que realizará este fin de semana, donde aspira llevar una experiencia elevada de su trabajo musical, donde éxitos como “El ña”, “El coquí” y “Ñaqui qui ñaqui” tendrán un tratamiento de lujo con la ayuda de la Orquesta Filarmónica de Bayamón.

PUBLICIDAD

“Es un concierto para toda la familia, se va a disfrutar un montón. Queremos que se lleven sus palitos, sus maracas, porque vamos a gozar en grande con este parrandón y todo después de Acción de Gracias. ¡Serán unas horas bien chéveres!”, compartió De Jesús en entrevista con Primera Hora.

El cantautor celebra seis décadas cantándole a la tradición navideña del País. ( Suministrada )

El músico describe su carrera como una cimentada en el amor a las artes, la educación y el compromiso por conservar la tradición. Eso ha sido su capa y espada.

“Doy gracias a Dios por darme la oportunidad y el talento para poder componer canciones que son fáciles de aprender, que no son ofensivas, que no dicen palabras soeces; son canciones que invitan a toda la familia. He visto niños cantándolas con sus abuelos, también hijos cantándolas con sus padres, y eso me da una satisfacción”, destacó el también maestro, quien se expresa agradecido por no solo ver tres generaciones de boricuas abrazar su discografía cada noviembre y diciembre, pero también inspirar colegas a interpretar su trabajo en diversas tarimas.

Herminio de Jesús nos abrió las puertas de su hogar, donde todo el año es Navidad. ( Suministrada )

“Espero seguir componiendo y llevando alegría a un pueblo, entiendo que eso es lo más importante. ¡Este pueblo está ávido de alegría!”, resaltó el boricua, quien ha colaborado con figuras reconocidas como Danny Rivera, el Conjunto Quisqueya, Tavín Pumarejo, Gilberto Santa Rosa, Plena Libre, entre muchos otros.

De Jesús manifestó también su anhelo de seguir llevando la esencia de la natividad del niño Jesús durante todo el año, de la misma forma que lo hace en su hogar, donde se tomó la “decisión ejecutiva” de no volver a quitar ni el arbolito, ni las guirnaldas ni los cojines festivos.

PUBLICIDAD

“Todo el año, nuestro corazón debe ser un pesebre donde salga el amor hacia los demás, todo lo bonito y noble que nos enseñó el Señor con su ejemplo, y ese significado lo dejo firme desde mi casa y nos gusta”, destacó el intérprete de “Con mi tilín” y “Quiero ir a Belén”.

Compartió que ya se cumplirán seis años desde que en familia se tomó la determinación de vivir en casa todo el año la Navidad.

Por otro lado, manifestó su anhelo por seguir añadiendo nuevos capítulos a su carrera con el lanzamiento de su proyecto “Legado”, que reúne más de 8 horas de su música en una unidad flash o “pendrive”.

“Las canciones se oyen nítidas de allí, son 120 canciones que están disponibles en diversas tiendas de música y el que está manejando la distribución me llamó a decirme: ‘Herminio, Herminio, me están llamando de Cabo Rojo, Luquillo, de todos lados, para tener una copia de este ‘pendrive’”, resaltó. “Agradezco ese apoyo. Esa reacción hace que uno siga trabajando y si no es por el apoyo del público un artista no sobreviviría”, reiteró.

Con esta apuesta y recientes proyectos que se han dado con artistas como Bad Bunny, De Jesús desea que la música popular puertorriqueña no solo suene durante la época festiva.

“Exhorto a nuestros queridos hermanos puertorriqueños a seguir defendiendo lo nuestro, nuestra música, nuestras tradiciones, pero no solo en Navidad, sino en todo el año. Tenemos un compromiso con nuestra historia, tenemos un compromiso con nuestros antecesores, que nos dejaron un legado lindo y cuando veo que nuestros conciertos se llenan, veo que todavía hay esperanza de que sigamos con nuestra música, porque hay un pueblo dispuesto a respaldar”, destacó.

Los boletos para “Navidad Sinfónica con Herminio de Jesús” están disponibles en Ticketera.