A diferencia de sus padres, Angelina Jolie y Brad Pitt, Shiloh Jolie ha mantenido un perfil discreto durante años. Sin embargo, su reciente aparición en un videoclip musical sugiere que podría estar dando sus primeros pasos frente a las cámaras.

La joven, de 19 años, sorprendió con un breve vistazo en el video del tema “What’s a Girl to Do”, interpretado por la cantante surcoreana de K-pop Dayoung.

El material, publicado por Starship Entertainment, presenta una estética dinámica y bailable. En él, Jolie se aprecia con una imagen sobria: mirada seria, recostada en un sillón y vestida con una camiseta de tirantes con encaje, pendientes de aro y un piercing en el labio. También aparecen escenas con un grupo de bailarines.

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De acuerdo con declaraciones del representante de la agencia al medio Maeil Business Newspaper Star Today, su participación se dio luego de acudir a una audición abierta en Estados Unidos, sin que el equipo supiera en un inicio de su relación con el mundo del espectáculo. “Nos enteramos por casualidad hace muy poco”, señalaron.

El video será lanzado el próximo 7 de abril.

El baile marca su ritmo

Anteriormente, Shiloh debutó en un evento de moda bajo el nombre artístico Shi Jolie, durante el lanzamiento de una colección cápsula de la diseñadora Isabel Marant en colaboración con Net-A-Porter, donde además fue reconocida como coreógrafa de una de las piezas de baile presentadas.

Su vínculo con el arte se inclina más hacia la danza. Según ha comentado Angelina Jolie, ninguno de sus hijos busca seguir una carrera en la actuación: “A mis hijos no les gusta nada que tenga que ver con ser celebridad, especialmente Shiloh, que lo odia. No es algo normal para ella”, declaró en 2025 durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

La joven Jolie ha trabajado con coreógrafos como Lil Kelaan Carter y Kolanie Marks, quien ha destacado su disciplina y dedicación: “Estoy orgulloso, y no, no hemos terminado. Me encanta ayudar a los bailarines a crecer”, escribió junto a un video, en 2025, en el que “Shi Jolie” muestra su energía y técnica.

Incluso Brad Pitt expresó en 2022 su admiración al verla bailar: “Es algo muy hermoso. No sé de dónde lo sacó. Yo soy puro pie izquierdo”, dijo a Entertainment Tonight entre risas.

Shiloh solicitó eliminar “Pitt” de su nombre al cumplir 18 años, y el cambio fue aprobado en 2024, por lo que ahora utiliza Shiloh Jolie.