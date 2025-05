La cantante Shakira disfrutó de la faceta musical y artística de sus dos hijos, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes aparecen en su primer videoclip interpretando su primer sencillo, “The One”.

El momento circula en redes sociales. Milan demuestra su habilidad con la batería y Sasha pone la voz a una canción incluida en el nuevo álbum colectivo Next Generation of Artists, producido por la fundación Let It Beat y Let It Beat! Music Academy.

Este proyecto reúne a jóvenes talentos de todo el mundo, y el videoclip se estrenó en una gala especial celebrada en Miami, donde la cantante estuvo presente para apoyar a sus hijos.

Shakira aplaude a sus hijos

El evento aplaudió a los nacientes talentos juveniles, entre ellos Milan y Sasha, quienes han mostrado gusto y talento por la música, y que acompañaron a su madre en varios de sus conciertos de la gira “Las mujeres ya no lloran”.

Shakira plaudió emocionada a sus pequeños en la primera gala de realizada en The Deck Miami, en el marco del Día de las Madres, un homenaje vibrante a la música, la familia y los sueños.

En el marco del programa Next Generation of Artists, jóvenes de entre 10 y 20 años presentaron sus propias canciones del álbum “All foy you”, producido por el multipremiado Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra bajo el sello de Sony Music Latin.

Llamó la atención la madurez artística a tan temprana edad de los asistentes. El evento aplaudió el apoyo que los padres le dan a sus hijos para que esto sea el comienzo del largo camino de éxitos artísticos.

“Fue profundamente emocionante ver a tantas familias unidas, acompañando a sus hijos en sus primeros pasos sobre las tablas. Ayer nacieron varias estrellas… y depende de todos nosotros acompañarlas a que sigan resplandeciendo”, informó la institución.

Milan y Sasha nacieron de la relación entre Shakira y Gerard Piqué. La pareja se separó tras una década juntos y de haberse consagrado como una de las familias más sólidas del espectáculo.