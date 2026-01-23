La ex chica Disney Hilary Duff retornó a la música luego de estar alejada por casi dos décadas.

La gira titulada “Small Rooms, Big Nerves” partió esta semana en Londres y seguirá por Toronto, Brooklyn y Los Ángeles.

Según la protagonista de “Lizzie McGuire”, estos conciertos combinan clásicos de su carrera con adelantos de su próximo álbum, “Luck... or Something”, que lanzará el 20 de febrero.

El disco, sucesor de “Breathe In. Breathe Out.” (2015), del que no hizo presentaciones, promete una versión más madura y personal de su sonido característico, ya mostrada en los singles “Mature” y “Roommates”.

Duff estuvo dedicada solo a la actuación en los últimos años.