Lista para rememorar su historia musical se encuentra la vocalista Ida Claudio, en el concierto “Recordar es vivir”, este domingo a las 4:00 pm, en Musas & Eventos, en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La bolerista estará acompañada por el maestro del piano Cuqui Rodríguez.

“Encantada de volver a reencontrarme con el público que no me olvida, y de poder interpretarle hermosos clásicos románticos. Son más de 60 años de trayectoria, muchas anécdotas y recuerdos que conservo y quiero compartir. La música es mi mejor medicina, por eso cantaré hasta que Dios me lo permita”, manifestó emocionada Ida Claudio.

PUBLICIDAD

La veterana artista, quien está próxima a cumplir 88 años de vida, compartió detalles de su presentación.

“Hice un compendio de las canciones que canté con compositores extranjeros y del patio, bajo la producción de Tony Chiroldes, en la década del 1960. En esa época nos visitaban muchos compañeros cantantes y los conciertos se ofrecían en los teatros. Eso es lo que quiero recordar, interpretar las canciones que compartí con Armando Manzanero, Roberto Yanés, Roberto Ledesma, Armando Manzanero, Tito Lara, Edmundo Disdier, Pedro Flores, y Roberto Pirela, con quien trabajé una semana completa en unas fiestas patronales de Hormiguero”, recordó Claudio, antes de mencionar algunos temas que interpretará en su recital musical.

“‘Oveja descariada , una canción no conocida, pero muy linda de Bobby Capó, con quien trabajé y compartí, al igual con su esposa Irma Margarita. De mi querida Sylvia Rexach voy a cantar ‘Y entonces’ y ‘Mi regalo’. Este último tema se lo voy a dedicar, por adelantado, a todas las madres en celebración de su día “, sostuvo.

Ida Claudio, quien debutó como cantante en el desaparecido programa radial “Tribuna del arte”, producido por Rafael Quiñones Vidal en la emisora WKAQ, se mantiene vigente con presentaciones privada y otras benéficas.

“He participado en varias actividades de Julio Enrique Court ‘Vive la bohemia’, en la Fundación Nacional Para la Cultura Popular del Viejo San Juan, que dirige Javier Santiago. Para mi es una satisfacción ser parte de esta iniciativa. Hay que ayuda a la Fundación, única entidad que se encarga de resaltar y preservar toda nuestra música y cultura”, concluyó.

Para reservaciones Ticket Center (78) 792-5000