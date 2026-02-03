El Día Nacional de la Zalsa, presentado por Zeta 93 y La Música, celebrará su 42do aniversario el domingo 22 de marzo en la Plaza de la Independencia, ubicada en las inmediaciones del Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Y este año presenta un cartel musical con representación de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

En comunicación escrita, los productores del evento salsero anunciaron la lista de artistas y agrupaciones que pondrán au talento ante la consideración de los bailadores.

De Colombia, por primera vez en el Día Nacional, llegan Fruko y sus Tesos; de Venezuela nos visitan Los Adolescentes, de República Dominicana, Chiquito Team Band; y Carlos García, la Nnueva cara de la salsa.

PUBLICIDAD

El programa lo completan veteranos como José Alberto “El Canario”, India, Mickey Cora y Orquesta Cábala, celebrando cinco décadas en la salsa; Puerto Rico es Salsa, con Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera; Manolito Rodríguez y Zónika; y La Sonora Ponceña.

Marcos Rodríguez, “El Cacique”, director de programación de Zeta 93, informó que el público podrá disfrutar de un espectáculo de primer orden, cargado de ritmo, energía y tradición salsera, consolidando al Día Nacional de la Zalsa como uno de los eventos musicales más importantes del País.

Se anunció también que estarán disponibles la camisa oficial y los parches oficiales del Día Nacional de la Zalsa.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com. Entrada general $20 y VIP $60 (incluye baño y barra privada, espacio frente a la tarima y fila de entrada exclusive). Habra una preventa limitada a $20. Estos precios no incluyen IVU ni cargos por servicio.