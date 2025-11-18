Ismael Miranda lo tenia claro, el proceso de salud que ha atravesado en años recientes no le impediría volver a cantar.

Así lo expresó a este medio en una entrevista realizada para estas fechas hace tres años: “Yo espero tener un buen comeback”.

Y, bueno, el “Niño Bonito de la Salsa” está de vuelta con el tema “Siempre cantaré”, que pone a consideración del público salsero desde este viernes, 21 de noviembre, en las plataformas digitales.

El tema, composición de Juan José Hernández en la que además colabora Gilberto Santa Rosa, es un homenaje a su extraordinaria carrera musical, que comenzó cuando apenas tenía 11 años e integraba grupos vocales en Nueva York; a los 17 grabó su primer disco como profesional con Joey Pastrana (aunque antes su voz sonó con Pipo y su Combo y el sexteto de Andy Harlow); y a los 18 se convirtió en el integrante más joven de la Fania All-Stars. Luego de eso, el resto ha sido una historia musical que sobrepasa los 50 años.

PUBLICIDAD

“Siempre cantaré” ha sido descrito como “un acto de amor hacia su público, un testamento de gratitud y un tributo final a su legado artístico”.

“Esta canción es mi manera de agradecer a todos los que han estado conmigo. Mientras tenga voz, aunque sea un susurro… siempre cantaré”, exppresó Miranda en declaraciones escritas.

El número llega tras un proceso de salud que lo ha mantenido alejado de los escenarios en los últimos años y que en su momento requirió de una cirugía y varias hospitalizaciones. A pesar de las secuelas físicas que enfrenta, regresó al estudio de grabación con determinación, entrega y mucha honestidad.

La producción estuvo a cargo de Víctor Manuelle, quien ya había colaborado con Ismael Miranda en el álbum “Son 45”, proyecto que celebraba sus 45 años de carrera. De ese disco, los temas “Bajo, piano y bongó” y “Son 45” se posicionaron #1 de la lista Billboard Tropical. Además, el álbum obtuvo una nominación al Latin Grammy, demostrando la química artística entre Víctor e Ismael y la excelencia de esa producción.

Desde su incursión como percusionista y cantante en el naciente ambiente salsero de la Gran Manzana hasta hoy, Ismael Miranda se convirtió en un referente esencial en la historia del género.

Ahora, con “Siempre cantaré” cierra un ciclo, pero también celebra una vida entregada al arte; es un regalo para su público y una forma de decir adiós sin dejar de cantar.