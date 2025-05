Con un liderazgo innegable dentro del género urbano latino y una carrera marcada por el empoderamiento femenino, Ivy Queen reafirma su reinado con “Casi casi” previo a lanzar su décimo álbum de estudio.

La cantante puertorriqueña explicó la importancia de transmitir a través de su música un mensaje que contribuya a la autoestima de las mujeres, que desde sus inicios ha sido su bandera.

“Hay mujeres que no tienen la oportunidad de decir las cosas, se limitan. A mí siempre me ha gustado usar la música para aquella mujer que no se atreva lo escuche de mí y lo pueda hacer suyo y es como que nace natural”, dijo al periódico Listín Diario sobre su estilo musical.

Así, con esa naturalidad nació su gran éxito de 2003, “Yo quiero bailar”, donde deja claro que aceptar bailar con un hombre no es sinónimo de querer tener intimidad con él.

Aunque formó parte de la emergente escena del reguetón en el año 1995, cuando se unió al grupo compuesto exclusivamente por hombres The Noise, Ivy Queen, cuyo nombre real es Martha Ivelisse Pesante Rodríguez, se mantiene a la vanguardia gracias a su espíritu visionario, ahora lanzando el afrobeat “Casi casi”, recibiendo un reconocimiento en Billboard Mujeres Latinas en la Música y uniéndose a la cadena de restaurantes Wendy’s como voz comercial.

“Tengo el plato lleno, pero no me quejo porque Dios ha sido maravilloso conmigo”, dijo destacando que está lista para salir de gira con Killa Queen Tour, que comenzará el 17 de mayo en Quito, Ecuador, y se extenderá por otros países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ivy Queen negó ser feminista y explicó que fue el género urbano en el que creció lo que la obligó a tomar esta posición como defensa, por lo que no rechaza trabajar con ningún exponente masculino. Una muestra de ello es su colaboración con Nanpa Básico, “Coincidimos”, un adelanto de su próximo disco.

“El feminismo es una cosa y darte a respetar es otra. Yo vengo de un género donde los varones no tenían códigos… haber batallado en lugares donde se improvisaba, donde se hacían batallas de hip-hop, luego de reggae, después de reguetón, de rap. No soy feminista, simple y sencillamente soy una mujer de carácter y que se ha dado a respetar porque nada se lo pusieron en una bandeja de oro; o sea, todo lo que tengo lo he tenido que batallar tanto”, afirmó.

“Y me lo disfruto porque fue así. Yo vengo de una época en la que me dijeron tantas veces que no, que la música no era para mí, que yo tenía tantas trenzas, que tenía las uñas muy largas, que me veía varonil y gracias a eso mira este mujerón que parece una rosa del jardín”, añadió.

Sin embargo, Ivy no define haber escogido esta carrera como la decisión más difícil, sino el haberse priorizado a sí misma y salir adelante sola y lo continúa haciendo con una mayor razón siendo madre soltera.

“La decisión más difícil es no abandonarte, siendo madre, pero yo soy una mujer de retos; yo hago de todo, soy jefa, soy madre, soy hermana, soy amiga, soy consejera... Imagínate, mis amigas por mis canciones andan pidiéndome consejos”, contó.

Junto a Olga Tañón y La India, Ivy Queen recién protagonizó una presentación especial en el escenario de Billboard Mujeres Latinas en la Música en honor a Celia Cruz, quien la inspiró desde niña a través de la salsa.

Además de interpretar una de las canciones más emblemáticas de la estrella cubana, Ivy también fue noticia al recibir un reconocimiento como una de las 12 artistas femeninas más influyentes del pop latino y compartir con la joven cantante dominicana Yailín “La Más Viral”.

“El empoderamiento no es un hashtag que ponen en las redes sociales. El empoderamiento es realmente tener empatía y no juzgar a las personas. Yo creo que Yailín ha trabajado y se ha fajado por demostrar que quiere estar, que quiere ser, que quiere pertenecer, ¿quién soy yo para juzgar? Quien realmente es una líder abraza y es empática, eso fue todo, yo sigo siendo en mi naturalidad y en mi naturalidad de madre me dijo ve saluda, abraza, apoya, escucha”, comentó.

“Yo veo todo y siento que a veces el mundo es muy injusto porque cuando yo empecé decían tantas cosas de mí; yo no soy quien para juzgar, aquí solamente juzga Dios. Eso es lo que se supone que haga una líder”, señaló.