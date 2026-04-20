El evento La Fiesta del Memo 2026, en la ciudad de Santiago de Chile, reunió a más de 40 mil personas en una experiencia que trascendió el formato tradicional de concierto.

Desde el emblemático Club Hípico de Santiago, el espectáculo se transformó en una puesta en escena de gran escala, donde la música, la tecnología y una narrativa futurista se fusionaron para crear un entorno completamente inmersivo.

En medio de este despliegue, el dúo J King y Maximan se posicionó como uno de los actos más dominantes de la jornada, encendiendo al público con un repertorio de éxitos que marcaron generaciones dentro del género urbano, según expresa el comunicado de prensa.

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Temas icónicos como Cuando, Cuando Es?, La Noche Está de Fiesta y Sr. Juez desataron una respuesta masiva, con miles de asistentes coreando cada palabra en una conexión directa y contundente con los artistas. Su actuación reafirmó su peso dentro del movimiento urbano, demostrando una vigencia sólida y una capacidad de convocatoria que trasciende generaciones y territorios.

Con más de una década de trayectoria, en su edición 2026 La Fiesta del Memo se consolidó como una de las plataformas más relevantes del entretenimiento en Latinoamérica, y dejó claro que su evolución apunta a experiencias cada vez más ambiciosas.