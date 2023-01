Tras el lanzamiento de la Session #53 de Shakira junto a Bizarrap, diversas personalidades populares han reaccionado y se han pronunciado al respecto, tal como lo hizo el escritor peruano Jaime Bayly, quien decidió dar su opinión acerca del tema.

Jaime Bayly, escritor y presentador de televisión, ha criticado duramente a la cantante colombiana por usar su música para decirle las cosas claras a su expareja, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

“Desde el punto de vista artístico, la canción no es elegante: es vulgar. Si me hubiera pedido consejo le habría dicho no todavía, no tan pronto, no lo insultes tanto, porque después de todo pasará el escándalo y seguirá siendo el padre de tus dos hijos. No porque Piqué se haya enamorado de otra mujer, eso lo convierte en un sujeto despreciable que debemos odiar”, mencionó Bayly.

Seguidamente, el presentador comenzó a analizar la letra de la canción punto a punto y concluyó que la canción era cantada y ha sido disfrutada solamente por mujeres despechadas.

“Se trata de una canción feroz y vengativa contra Piqué. Una canción de éxito formidable, con 50 millones personas que ya han visto la canción. Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira. Porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”.

La canción lleva alrededor de cinco días de haberse estrenado a través del canal de YouTube de Bizarrap, y ya ha superado la barrera de los 100 millones de reproducciones acumulando un total de 128 millones de vistas.

“No voy a discutir el sentido de la oportunidad, porque Shakira va a ganar mucha plata con esta canción. Lo que le veo de bueno a esta canción es que al menos Shakira, que está humillada, herida y despechada, se expresa, y al expresarse empieza a sanar, de manera que creo que ha necesitado este vómito negro”.