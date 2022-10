El vaivén de sentimientos que distinguen los temas románticos del cantante urbano Jay Wheeler se apoderó del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot la noche del jueves durante el primero de sus cuatro conciertos en el recinto como parte de su serie de espectáculos Emociones.

Narrar vivencias del amor, con sus buenos momentos y los no tan memorables, prevaleció como parte de su estilo musical a lo largo del extenso repertorio de poco más de 40 temas, destinados a repasar una trayectoria musical de casi una década y cuatro álbumes de estudio que incluyen Platónico (2019), Platónicos (2020), El amor y yo (2022) y Emociones (2022), además del EP De mí para ti (2022).

Conversador por momentos y tímido en otros, la simpatía del artista sobresalió durante su debut como protagonista en el recinto para marcar una velada de recuerdos, anécdotas, baile y la invitación a ver el lado bueno de la vida.

A esta noche especial se sumó la celebración por su compromiso con la venezolana Zhamira Zambrano, a quien le propuso matrimonio horas antes de su show. El artista hizo pública la noticia a través de su cuenta en las redes sociales.

Acompañado de su banda, el encuentro musical que repasó ritmos del pop, balada y R&B, además de los clásicos del género urbano, comenzó a las 9:45 con el éxito Por tu culpa.

Los temas Se reveló, Anda sola, Otra noche más remix, Desnudarte y 50 citas formaron parte de los que el público disfrutó cantar de principio a fin.

“Los amo con todo mi corazón”, saludó José Ángel López Martínez en una pausa para dirigirse a la multitud, provocando la euforia de la fanaticada. “Ustedes merecen lo mejor de mí, y por siempre se los voy a dar. Mi isla es hermosa, pero es hermosa por gente como ustedes”.

Sin censura, Once once, Desde mis ojos, Canción para mi ex y la versión remix de No te enamores, también figuraron como favoritas de la noche.

“Me encanta que ustedes sean fanáticos de la música romántica”, dijo ante la emoción del público por las letras que abordan los asuntos del corazón. “Qué nunca muera la música romántica”, añadió el denominado “Rey del romantiqueo”.

“Zhamira, mi amor, te amo con todo mi corazón, que lo sepa el mundo entero”, manifestó a su enamorada, quien lo miraba desde el público, durante su interpretación de Me enamoré. “A todas las personas enamoradas en el Choli, sigan sonriéndole al amor, que es bien lindo”, añadió ilusionado.

Precisamente, su enamorada lo acompañó para Dícelo, sencillo cuyo video musical estrenó el mes pasado.

“Esta canción es muy especial para mí y sé que es muy especial para ustedes”, dijo como preámbulo, luego de confesar estar “feliz y comprometido”. Efusivos aplausos le dieron la bienvenida a su pareja al escenario. “La amo con todo mi corazón, por eso la voy a hacer mi esposa”, afirmó.

Uno de los momentos memorables de la noche fue cuando el artista sobrevoló, amarrado a un arnés, para dirigirse a una tarima alterna en la parte posterior de la sección de arena, donde se integró con decenas de estudiantes de la Escuela Especializada de Música Jesús T. Piñero, en Cidra para el tema Eazt. Se trata del sencillo que compuso inspirado en su prometida, a quien conoció en Florida en un hotel de la cadena East.

El intérprete urbano Divino fue otro invitado que asomó para la reunión musical. El artista lo acompañó para los temas Conmigo siempre y Pobre corazón, provocando la euforia de la multitud.

Al cierre de esta edición, estaba pautada la presencia de RKM y Ken-Y, Conep y Myke Towers como parte de la agenda de invitados.

El amplio escenario contó con un despliegue de cinco pantallas gigantes, además de vistosos efectos de pirotecnia y los típicos efectos modernos de luces.

El intérprete continuará su jornada musical en el recinto mañana, viernes, y el jueves y viernes de la semana próxima.